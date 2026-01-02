統一超經營清水服務區業績顯著 帶動2025年商場營業額再成長逾10%

統一超（2912）持續擴大商場事業版圖，接手經營清水服務區滿1週年後，已逐步展現營運成效。統一超指出，清水服務區受惠於國道3號南來北往車流優勢，結合商場化經營模式與多元品牌進駐，帶動整體客單價明顯提升，平均較一般門市高出兩至五成，成為公司近年商場事業的重要成長引擎，並帶動2025年該事業群營業額成長超過10%。

統一超自2022年起發揮經營通路影響力發展商場經營模式，深入全台各地迄今已經營67座商場，服務7大商場類型包含觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓，自去年以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象打造清水服務區，加入泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區經營陣容。

觀察清水服務區位於旅客南來北往的國道3號中繼站，休息區內提供豐富多元美食、寬敞整潔的休憩空間，同時結合7-ELEVEN清水綻門市內提供多元商品結構及伴手禮需求等帶動業績成長，客單價平均較一般門市高出2~5成，創造統一超商經營商場事業路上的新成長曲線，帶動2025年商場營業額再成長逾10%。

統一超經營佔地超過5,000坪清水服務區、共導入50大專櫃、為全台服務區之最，營運1年以來暢銷TOP5伴手禮品牌包括小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋、東港漁鄉，其中可即食、可贈禮的小林煎餅釣鐘燒單月熱銷2萬盒。另外，在地美食分別為廟東清水排骨酥麵、華饌台灣小吃x王塔米糕、六星炸雞；掀起社群打卡潮的網美景點包含室外大器風帆設計的正門口、室內3樓的OPEN!3D水族影像牆與「招潮蟹意象」情境設計的星巴克清水站門市，吸引海內外網紅、年輕世代朝聖。

從消費行為觀察，清水服務區在伴手禮與即食商品表現突出，其中具備「即食＋送禮」雙重特性的商品最受旅客青睞，也反映商場型據點在旅遊動線中的消費潛力。隨著社群打卡與拍照分享風氣盛行，服務區已不再僅是短暫休息點，而逐漸轉型為旅途中具備消費與體驗價值的目的地型場域。