四大關鍵原因 台南安南、永康交易量居全年前兩名

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
2025年台南市移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，新市區則是各主要行政區中，移轉棟數年增率唯一呈現正成長的區域。照片／信義房屋提供
2025年台南市移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，新市區則是各主要行政區中，移轉棟數年增率唯一呈現正成長的區域。照片／信義房屋提供

12月移轉棟數出爐，2025年台南市移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，新市區則是各主要行政區中，移轉棟數年增率唯一呈現正成長的區域。信義房屋在地專家指出，鄰近南科、房價相對蛋黃區低1至2成、供給量大，以及既有生活機能成熟等四大關鍵原因，是安南與永康區近年移轉量都名列前茅的原因；而新市區則因新建案多，且移轉量基數低，年增率仍正成長。

⭐2025總回顧

台南市地政局統計，2025年各主要行政區買賣移轉棟數，安南區2589棟居冠，永康區2404棟緊追在後。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，兩區交易量名列前茅有四大關鍵，第一，鄰近南科園區，近年南科產值、就業人口都有成長，購屋需求有所提升；第二，安南與永康區人口數都超過20萬人，既有生活機能成熟；第三，兩地腹地大，均有多個重劃區，近15年陸續推案，供給量多；第四，則是房價相對市中心蛋黃區低1~2成，若是安南區更外圍區域，房價還會更親民。

至於新市區，2024年移轉量679棟，2025年則是692棟，是主要行政區中唯一移轉量正成長的區域。張榮分析，新市移轉量基數低、新建案比例高、鄰近南科，皆是主要原因。

展望2026年台南房市，張榮認為，台南有產業支撐、全市大樓均價落在3~4字頭在六都之中相對穩定，因此，在自住客仍有剛需之下，基本交易量應能維持，呈現「量穩價盤」格局；值得注意的是，價格雖會盤整，但預計不會大幅跌價，仍視個案、建商、地點等條件而定。

