都會區房價走勢全呈「溜滑梯」 這5行政區跌最重

好時價統計近一年房價變化指出，台灣房市已從全面上漲，轉為「高檔震盪、區域分化、量縮價撐」盤整格局，部分縣市與行政區率先反映政策與資金環境變化，價格向下修正。

好時價表示，根據清華安富住宅價格指數，以2025年1月至11月指數變化來算，全國房價指數下跌1.83%。好時價製作六都及新竹房價指數年變動率圖表，明顯看出各地房價走勢均呈現「溜滑梯」，部分已從上漲轉為下跌。

其中，台北市指數小幅相較去年同期上漲約0.4%，顯示核心都會區在自住需求支撐下，價格仍具一定韌性。新北市微幅下跌0.69%，整體屬於高檔盤整。

雙北以外都會區則出現不同程度修正。桃園市下跌1.27%，反映供給增加與投資需求退場影響；台中市回落幅度相對較大，2025年下滑約3.4%，顯示前年漲幅較高的區域，調整壓力率先浮現。

台南市與高雄市則分別下跌約2.73%與2.75%，顯示南部房市的房價已由高點回檔。而新竹縣市下跌4.29%，價格明顯下修。

以行政區來看，有五個行政區跌勢較重，包括台中市中區、清水區、太平區、新竹縣湖口區以及台南善化區，跌幅都超過5%。