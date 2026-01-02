快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年台南最強房市區曝 這區唯一逆勢成長

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2025年台南市移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，圖為安南區／信義房屋提供
2025年台南市移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，圖為安南區／信義房屋提供

12月移轉棟數出爐，房仲統計台南2025年最強房市區，移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，新市區則是各主要行政區中，移轉棟數年增率唯一呈現正成長的區域。

⭐2025總回顧

根據台南市地政局統計，2025年各主要行政區買賣移轉棟數，安南區2589棟居冠，永康區2404棟緊追在後。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，兩區交易量名列前茅有四大關鍵，第一，鄰近南科園區，近年南科產值、就業人口都有成長，購屋需求有所提升。

第二，安南與永康區人口數都超過20萬人，既有生活機能成熟。第三，兩地腹地大，均有多個重劃區，近15年陸續推案，供給量多；第四，則是房價相對市中心蛋黃區低1~2成，若是安南區更外圍區域，房價還會更親民。

至於新市區，2024年移轉量679棟，2025年則是692棟，是主要行政區中唯一移轉量正成長的區域。張榮分析，新市移轉量基數低、新建案比例高、鄰近南科，皆是主要原因。

展望2026年台南房市，張榮認為，台南有產業支撐、全市大樓均價落在3~4字頭在六都之中相對穩定，因此，在自住客仍有剛需之下，基本交易量應能維持，呈現「量穩價盤」格局；值得注意的是，價格雖會盤整，但預計不會大幅跌價，仍視個案、建商、地點等條件而定。

台南 房市

延伸閱讀

民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢

南科楠梓園區高度用水量 成審查焦點

攸關2奈米製程發展 南科楠梓園區進入二階環評

影／一生奉獻警職…高雄警查案途中出車禍 撞上違停貨車送醫不治

相關新聞

貨櫃再爆搶艙潮 運價大漲…長榮、陽明、萬海利多

2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅，因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費...

2025年台南最強房市區曝 這區唯一逆勢成長

12月移轉棟數出爐，房仲統計台南2025年最強房市區，移轉量最高前兩名分別為安南與永康區，新市區則是各主要行政區中，移轉...

嘉市中心公辦都更再下一城 民族國小西側二期啟動招商投資逾50億元

嘉市府為加速東區整體發展、活化市中心公有土地，推動「民族國小西側公辦都更二期」啟動。市府辦理「嘉市民族國小西側南門段二小...

種樹只是起點！企業走入山林 真正要找回的是消失的生態

在企業永續與ESG發展趨勢下，生態復育成為企業行動新焦點。信義房屋、中華電信、裕隆汽車透過林業及自然保育署媒合平臺，實際參與生態保育行動。

海運三雄盈餘分配受關注

2025年全球海運市場變化多端，長榮、陽明及萬海三家公司去年的獲利變化也不小，三家雄去年盈餘分配備受矚目，長榮去年前三季...

電網商機千億 線纜業利多 華榮、大亞等廠商受惠

AI用電高速公路來了，線纜業大咬千億元商機大餅。線纜業者指出，台電因應AI資料中心用電量龐大，將透過三條345kV的主幹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。