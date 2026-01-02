聽新聞
嘉市中心公辦都更再下一城 民族國小西側二期啟動招商投資逾50億元
嘉市府為加速東區整體發展、活化市中心公有土地，推動「民族國小西側公辦都更二期」啟動。市府辦理「嘉市民族國小西側南門段二小段88等8筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，去年12月30日公告招商，公告期至今年4月28日，廣邀優質投資團隊進駐，攜手形塑嘉市新一代城市核心。
市長黃敏惠表示，本案位處市中心精華地段，緊鄰民族路、垂楊路等主要幹道，周邊串聯文化路商圈、東市場、影城及完善的文教生活圈，區位條件成熟、生活機能完整。基地不僅規模大、土地坵塊完整，且權屬單純，是市中心相當難得的開發基地。市府長期整合公有土地、系統性規劃，期盼透過公辦都更機制，引入優質開發能量，在兼顧公共利益下，活化城市核心，為「東區大進步」注入關鍵動能。
都發處長許懷群指出，二期基地屬商業區（商二），面積約9837平方公尺（約2976坪），規模為一期2倍，土地全數為公有，分屬嘉市府、教育部及國有財產署，無私有產權整合問題，地上物清空，具備即刻啟動開發優勢。未來透過公辦都市更新，可導入住宅、商業及公共服務機能，並規畫社宅、社會福利設施與公共停車空間等多項公益回饋。
市府預估，更新後透過都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積超過8萬平方公尺，整體投資金額逾50億元，將成為近年嘉義市市中心規模最大、條件最優的公辦都更招商案件之一。為協助投資人掌握開發潛力與招商內容，市府定19日在嘉市鈺通大飯店、28日在北市寒舍艾美酒店辦理招商說明會，說明招商重點與後續作業流程，交流意見，盼以公開透明程序，吸引優質團隊，打造全齡共享、世代宜居的嘉義市中心新風貌。
