種樹只是起點！企業走入山林 真正要找回的是消失的生態

過去企業談減碳，多半聚焦在節能設備、能源轉換或購買碳權，但近年風向明顯轉變。愈來愈多企業意識到，氣候變遷與生態流失不只是環境議題，而是會直接影響產業穩定與社會韌性的關鍵風險。

為了推動企業從捐款思維，邁向深度參與的社會共創，農業部林業及自然保育署於2024年推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」，將原本分散在國有林、社區與部落中的保育需求，整合成具體可參與的行動專案，讓企業能實際投入、共同執行。截至2025年12月，已有22家企業促成25件合作專案，不只把資源帶進山村，也在守護國土的同時，讓原住民與林農真正受惠。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2024/12/30~2025/12/29）「林保署&企業永續」相關討論，聚焦於「生態、森林、保育、參與、多樣性、復育、棲地」等熱門字詞，網友提到「建議可以種大棵一點的樹苗，極端天氣下存活率才高」、「如果可以把疏伐考慮進去更好」、「樂觀其成，保護一下環境還是要的」。

信義房屋｜扎根台東金峰鄉 為稀有物種造一個家

信義企業集團提供

信義企業集團提供

身為首批響應平台的企業，信義房屋選擇在台東金峰鄉深耕，推動台東地區首件自然碳匯與生物多樣性ESG專案。這項計畫拉出20年長線，與林保署台東分署攜手，復育約2.14公頃的中低海拔森林。

外界常以為造林就是「把樹種滿」，但這片坡地的復育從一開始就先看地形，再決定該怎麼做。地勢較為平緩的地方，種下紅檜與台灣肖楠，並投入長期維護；坡度較陡的區域則依地勢條件區分為林木經營、生態保育與水土保持三大區塊。適合造林的地方精準植樹，不適合的區域則保留原始林相，使森林能以最貼近大自然的方式恢復。

在執行階段，信義房屋與最熟悉土地的原住民工班合作，把整地與植樹交給真正懂這片山林的人。同時也同步啟動生態調查，追蹤復育帶來的變化。短短一年內，已記錄到超過60種動植物現蹤。如果透過自動相機的鏡頭，會發現這片森林比想像中更熱鬧–山羌、水鹿成了常客，還出現二級保育類的百步蛇、橙腹樹蛙，以及三級保育類黃喉貂追逐山羌的罕見畫面。

信義房屋表示，ESG不該只停留在紙面，未來將在2030年前，讓營運面積中有30%達成生物多樣性有效保護。這片造林地留下的不只是樹木數量，更是能清楚看見「生態回來了」的證據，讓企業的永續行動真正長成一片森林。

裕隆汽車｜守護火炎山 縫補破碎的生態綠網

翻攝官網／裕隆汽車

翻攝官網／裕隆汽車

不只把資源投進森林，也有企業選擇直接走進地景現場。

與山為鄰的裕隆汽車，將行動基地設在苗栗三義鄉的火炎山。不同於常見的造林碳匯路線，他們聚焦守護珍貴的礫岩地貌，參與「保護地質瑰寶」專案，號召同仁成為第一線行動者。

透過專業培訓，裕隆汽車培養能進行地質解說、登山安全與監測工作的志工隊伍，投入日常與災後巡檢，為生態與遊客把關。同時攜手在地社區與 NGO，把保育延伸到環境教育，讓步道巡護、特展與體驗營，成為企業與土地共存的日常風景。

中華電信｜用科技救石虎 讓智慧應用走入竹林

翻攝FB／中華電信CSR粉絲團

當科技不只服務人類，也開始回應自然的需求，野生動物保育有了新的可能。

中華電信將擅長的資通訊技術實際應用在保育現場。在苗栗，團隊導入AI與5G影像辨識，建置石虎路殺預警系統，透過即時偵測與提醒，降低野生動物與車輛發生碰撞的風險，也為道路安全多加一層預防機制。

另一頭，在桃園復興區，中華電信推動「泰舊換新竹構未來」計畫，與泰雅部落合作進行竹林疏伐與管理，讓過去較少被有效利用的竹林，重新成為地方經濟的一部分。同時也展開長期造林行動，規劃在8年內種植15萬棵樹，並為台灣特有種寬尾鳳蝶營造適合棲地，嘗試讓科技成為保育與日常共存的一環。

當永續不再只是報告裡的承諾，而是真正走進土地、走進生活，企業也逐漸走到自然與社區之中，願意一起走長路，讓改變在日常裡慢慢發生。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月30日至2025年12月29日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林保署&企業永續』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

