快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

海運三雄盈餘分配受關注

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

2025年全球海運市場變化多端，長榮 （2603）、陽明及萬海三家公司去年的獲利變化也不小，三家雄去年盈餘分配備受矚目，長榮去年前三季每股純益已達27.74元，不只是員工將領高額年終獎金，股東也有望等到高配息。

⭐2025總回顧

長榮海運去年12月31日已經公布年終獎金，根據業界了解情況，平均值約落在十個月區間，讓全台勞工都很羨慕；所有長榮海運的股東都在等待去年全年的獲利結算，最關心的是可以領回多少股利。

長榮去年前三季合併稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，EPS 27.74元。

陽明海運2025年累計前三季合併營收達1,262.65億元，年減25%，稅後純益148.1億元，年減71%，EPS 4.24元。

萬海前年的股利讓許多投資人失望，不過，萬海2025年的營收、獲利表現則讓市場相當驚艷，2025年前三季獲利已經超過陽明。

長榮海運 陽明海運

延伸閱讀

航空公司年終開獎！星宇縮水剩1個月引不滿 這家國籍航空曾豪發17個月

2026年元月貨櫃輪 GRI 喊漲3、4成

紅包來了 長榮海年終十個月

工具機大廠 年終獎金會比過去少

相關新聞

貨櫃再爆搶艙潮 運價大漲…長榮、陽明、萬海利多

2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅，因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費...

海運三雄盈餘分配受關注

2025年全球海運市場變化多端，長榮、陽明及萬海三家公司去年的獲利變化也不小，三家雄去年盈餘分配備受矚目，長榮去年前三季...

電網商機千億 線纜業利多 華榮、大亞等廠商受惠

AI用電高速公路來了，線纜業大咬千億元商機大餅。線纜業者指出，台電因應AI資料中心用電量龐大，將透過三條345kV的主幹...

電網商機 五家線纜業者 扮供應鏈要角

AI資料中心用電有兩大關鍵，業者指出，一是供給，其次是輸配。業者強調，輸配電是未來電網的核心角色，345KV特高壓線纜需...

三陽搶市 新機車連發

鎖定新年度機車市場，三陽昨（1）日宣布，旗艦車款DRGBT改款升級上市，安全動力雙升級。這是繼上月中SYM全新世代黃牌重...

百貨新商戰 北中南開打

2026年國內百貨業商戰引爆，北中南各有大型商場將開幕。遠東GardenCity今年全區開幕，成為北市中心最大購物商場；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。