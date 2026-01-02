快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃再爆搶艙潮 運價大漲…長榮、陽明、萬海利多

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅。聯合報系資料照
2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅。聯合報系資料照

2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅，因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費），北美線GRI元月起加收後，換算運價漲幅近三成，歐洲線則達四成。長榮 （2603）、陽明及萬海開春業績先報喜訊。

⭐2025總回顧

國內的物流業者指出，元月起，大型航商開始搶攻農曆年前趕工、搶運商機。根據統計各家業者的漲幅，普遍元月起將實施的GRI換算價格漲幅，約上漲三成至四成。業界也指出，北美線的艙位供給相對偏緊，後續在價格與配艙彈性較小，價格波動會比較大。

2026年元月貨櫃歐美線運價概況
2026年元月貨櫃歐美線運價概況

最新的報價顯示，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,188美元，元月起加收GRI之後，美西線的價格約漲到3,000–3,100美元；至於遠東到美東運價每FEU達3,033美元，美東線加收GRI後，價格來到3,800–3,900美元。

遠東到歐洲運價12月底時的價格每TEU（20呎櫃）達1,690美元，加收GRI後，價格來到2,800–3,000，漲幅最大；遠東到地中海運價每TEU達3,143美元，GRI加收較不明顯。

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）在12月已經出現連續三周上揚，而且是四大航線全面攀升走勢， 綜合目前市場需求走勢研判，華人農曆春節前運價維持上行格局，不少船公司都已經宣布2026 年元月起調整GRI。

物流業者也不諱言的指出，元月初有望順利加收，但加收期間能支撐多久，還要看大陸及東南亞地區趕工出貨量能是否延續。

2026年因應美國推動對等關稅變化，全球各大廠商也開評估生產基地的移動，除回到美國生產外，還有各種備案開始推動，未來貨量會流向有關稅優勢的東南亞地區。

另外，因應美中關係變化，大陸移往東南亞的貨量也不斷增加，這樣的變化，讓亞洲區間航線需求量更旺。

此外，美國耶誕節及新年假期的銷售都比零售商預期還好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，銷售傳佳音後，元月開始補庫存的需求潮將再起。正因如此，華人農曆年前需求提前被催動並開跑，北美線、歐洲線的漲勢提前啟動。

東南亞 貨量

延伸閱讀

中國大陸汽車品牌搶占英國市場 2025占新車銷售1/10

2026年元月貨櫃輪 GRI 喊漲3、4成

黃金2025全年大漲64％ 油價年線下挫近20％

2026大陸新制度上路 八亮點一次看

相關新聞

貨櫃再爆搶艙潮 運價大漲…長榮、陽明、萬海利多

2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅，因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費...

海運三雄盈餘分配受關注

2025年全球海運市場變化多端，長榮、陽明及萬海三家公司去年的獲利變化也不小，三家雄去年盈餘分配備受矚目，長榮去年前三季...

電網商機千億 線纜業利多 華榮、大亞等廠商受惠

AI用電高速公路來了，線纜業大咬千億元商機大餅。線纜業者指出，台電因應AI資料中心用電量龐大，將透過三條345kV的主幹...

電網商機 五家線纜業者 扮供應鏈要角

AI資料中心用電有兩大關鍵，業者指出，一是供給，其次是輸配。業者強調，輸配電是未來電網的核心角色，345KV特高壓線纜需...

三陽搶市 新機車連發

鎖定新年度機車市場，三陽昨（1）日宣布，旗艦車款DRGBT改款升級上市，安全動力雙升級。這是繼上月中SYM全新世代黃牌重...

百貨新商戰 北中南開打

2026年國內百貨業商戰引爆，北中南各有大型商場將開幕。遠東GardenCity今年全區開幕，成為北市中心最大購物商場；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。