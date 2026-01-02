電網商機千億 線纜業利多 華榮、大亞等廠商受惠

AI用電高速公路來了，線纜業大咬千億元商機大餅。線纜業者指出，台電因應AI資料中心用電量龐大，將透過三條345kV的主幹線串連，並由龍潭中寮及龍崎超高壓變電所形成北中南三大樞紐，串連五大電廠直供，打造全台「輸電高速公路」的345KV特高壓軸線，今年起將進入建置高峰期。

賴清德總統期許未來三年完成AI資料中心主要電網建置，台電指出，今年起新增17個「超高壓變電所」，以貼近重大用電核心，未來幾年陸續完成建置，以搭配345kV的主幹線。業內認為，電網商機將大爆發，繼重電廠之後，指標線纜廠華榮（1608）、大亞、合機、大東電、太電等，將成為電力高速公路主要建置者，大咬AI資料中心電網商機。

AI電力高速公路建置概況

本土法人報告指出，台電近兩年釋出電纜相關標案金額高達1,356億元，多集中於161KV、345KV等特高壓以上等級，顯示後續仍有千億元線纜標案待發包，整體強韌電網預算仍上看三、四千億元。今年起的未來三年內，345KV將成為AI電力高速公路建置重點，標案可望大舉出籠。

台電強調，AI資料中心（AIDC）用電模式特殊，不同於一般住宅、商辦、工廠等類別，其用電遠超過傳統工廠，堪比半導體產業用電。因應AI資料中心的龐大電力需求，未來電網透過三條345kV的主幹線串連，並由龍潭中寮及龍崎超高壓變電所形成北中南三大樞紐，進一步串連五大電廠、直供五大座科學園區暨資料中心運作。

台電規劃，未來電網配置將以電力「國道、省道」兩大概念作為分流，電廠直供園區建置「電力國道（高速公路）」，其餘幹線留給民生用電。

電力國道規劃方面，五大電廠配對七大園區，由大潭、通霄、台中、興達、大林五大電廠，配對桃園航空城暨桃園工業園區、竹科兩大園區、中科、南科暨沙科、楠梓園區等。

因應電力國道的建置，將增加配送節點，以解決送電瓶頸，陸續新增28個變電所，其中17的特高壓電電所今年起陸續上路。台電強調，變電所愈接近用電核心，愈有助於供電穩定與安全。