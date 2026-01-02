協會提十大建言 促訂政策目標 學名藥業喊出國產品占七成
因應全球藥品供應鏈高度集中、地緣政治與公共衛生風險升高，中華民國學名藥協會向政府提出「強化藥品供應韌性之國產製藥產業政策十大建言」，希望以國家層級的高度，系統性推動藥品供應韌性政策，並呼籲訂定國產學名藥市占達七成的政策目標。
衛福部部長石崇良日前表示，今年起的四年內將推出240億至360億元的「國家藥品韌性整備計畫」。他強調，我國必要藥品有64%仰賴進口，盼藉至少增加50項原料藥與關鍵藥品國內自製能力。目前中化、永信（3705）、生達、東洋、東生華、南光、健喬、友華等業者積極發展創新藥品，以符合獎勵政策。
學名藥協會提出的十大建議包括：一，總統府健康台灣推動委員會成立「藥品供應韌性小組」；二，《生技醫藥產業發展條例》新增國產製藥專章或制定《藥品供應韌性專法》；三，成立「藥品韌性基金」；四，整合「必要藥品」、「特殊藥品」、「關鍵藥品」定義，統一後分級管理；五，推動在地原料藥生產計劃與庫存監控平台；六，訂定國產學名藥市占率七成之政策目標；七，鼓勵醫院採用「國產新藥」；八，仰賴進口之專利藥品建立去集中化策略；九，審視專利連結政策；十，優化藥品療效不等的通報系統。
學名藥協會理事長陳誼芬表示，其中最重要、挑戰最大的是「國產學名藥市占達七成的目標」，因不少國際原開發廠藥品專利過期後，在台仍掌握大多數市占率，若要達成目標，本土藥廠應更積極投入臨床研究，提升國產藥品品質，及透過政府鼓勵醫院優先採購國產藥品。
該協會指出，國內藥品市場面臨兩大問題，一是原料藥八成仰賴進口，海關統計顯示，2024年原料藥進口來自中國大陸、日本及印度的占比達71%；另一問題是國內供應的藥品有八成為國產，是國產藥品的健保藥費僅占兩成。
政府雖鼓勵生技新藥產業發展，但目前國產新藥獲得健保給付的藥價卻偏低，導致生技業對新藥供應國內市場意願低落。
協會指出，政府推動「健康台灣」願景，總統府並設立推動委員會，若能在委員會下成立「藥品供應韌性小組」，方能整合衛福部、經濟部及相關單位，從製藥技術提升、設廠規劃、生產營運、藥證核發等環節，全面推動藥品供應韌性政策。
