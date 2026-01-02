快訊

百貨新商戰 北中南開打

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
2026年新加入的百貨商場
2026年國內百貨業商戰引爆，北中南各有大型商場將開幕。遠東GardenCity今年全區開幕，成為北市中心最大購物商場；占地6.6萬坪、北台中最大購物中心「台中漢神洲際購物廣場」預計第2季開幕，搶攻台中百貨零售市場；三井集團的高雄LaLaport第4季開幕、台南三井Outlet二期預計今年春季加入。

經濟部統計處指出，去年前11月百貨公司營業額突破4,156億元，年增1.9％。四大商場今年加入戰局後，預計全年百貨營業額將衝破5,000億元，市場競爭激烈。

遠東SOGO大巨蛋店Garden City主要零售商場（B區）將在今年上半年開幕，總計有超過萬坪面積、逾百家品牌進駐。Garden City已開出A、C、D三區，在去年底交易筆數突破150萬筆，保守估計進出人流超過300萬人次。遠東SOGO董事長黃晴雯先前指出，Garden City全區開幕後，一年營業額貢獻約100億元，加上台北復興店、忠孝店、天母店業績挹注，四個據點合計營業額有望衝上500億元，為北市百貨市占第一。

台中的「台中漢神洲際購物廣場」預計第2季營運，投資金額100億元，總面積6.6萬坪，是地上七層、地下四層的建築，預計引進近500家國內外品牌 ，規劃結合特色餐飲、奢華購物、電影院、空中咖啡廳、多功能展演場域於一身的新型態商城，年營業額挑戰百億元。

目前已知美麗新影城將首度進軍台中市場、進駐漢神洲際；漢來美食（1268）旗下島語自助餐廳、漢來上海湯包及溜溜酸菜魚專賣店等新店也將進駐。

三井不動產集團在台第三座LaLaport、斥資百億元的「高雄LaLaport」，預計最快今年第4季、最慢2027年第1季開幕，為結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心。

高雄LaLaport基地面積1.3萬坪，共有地上六樓、地下兩樓，約有270家店舖，將有國際知名品牌、生活消費品牌與大型娛樂設施進駐。

此外，台南三井Outlet二期也將於今年春季加入，二期店舖面積約3,000坪，分布於三個樓層，較先前一期再新增約50家店舖，一期加上二期後將擴大營運，全館規模可達240店舖。

購物 台中

