三陽搶市 新機車連發

鎖定新年度機車市場，三陽（2206）昨（1）日宣布，旗艦車款DRGBT改款升級上市，安全動力雙升級。這是繼上月中SYM全新世代黃牌重機CRUISYM上市，三陽接連推出機車新款，為新年度的機車市場布局。

三陽在去年12月中時，主打重機生活新體驗，推出全新世代黃牌重機CRUISYM，昨天則是宣布SYM性能旗艦超越極限DRGBT升級上市。三陽強調，SYM的DRGBT車系自上市以來，以優異的動力性能與Art-Fushion龍仿生意象造型，開創台灣13吋水冷運動速可達的熱潮。

三陽表示，二代DRGBT上市後，強打SYM獨家Hyper-SVIS全域可變進氣系統進一步強化動力表現，拿下2024年紅點設計獎，今年DRGBT持續進化，針對「安全」與「動力」兩大核心進行全方位升級，旨在提供騎士更暢快且安心的騎乘體驗。

三陽在2025年的機車市場市占率逾四成，整體機車市場表現雖不如原先預期的樂觀，但三陽的市占率更進一步，除主流放量的車款之外，三陽並針對不同族群的需求，推出不同特性風格的車款，產品的多樣性，成為三陽固守市占率的重要策略。

三陽表示，大型重型速克達逐漸成為不少人生活日常的移動選擇。SYM即將連續六年奪得國內大型重型速克達銷售第一品牌，此次推出全新世代入門黃牌大型重型車款CRUISYM，以「自由新境 生活致敬」帶領消費者進入使用重機的生活體驗，並透過新世代的外型設計、舒適與實用的配備，將生活延伸，提供更多的使用價值。