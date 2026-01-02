快訊

電網商機 五家線纜業者 扮供應鏈要角

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI資料中心用電有兩大關鍵，業者指出，一是供給，其次是輸配。業者強調，輸配電是未來電網的核心角色，345KV特高壓線纜需求暴增，大東電（1623）、大亞、合機、華榮、太電等線纜五雄寡占該領域，將成AI資料中心用電供應鏈要角。

345KV超高壓電纜及附屬安裝標案今年進入高峰期，伴隨銅價大漲、國內外AI算力中心需求啟動，大東電、華榮累積在手訂單逾百億元，法人預期，類股將掀起一波比價效應。

大東電本月下旬掛牌上市，因擁有345KV超高壓電技術，除台電標案外，逐步切入歐美AI算力中心電力供應鏈，以興櫃參考價269.5元計算，本益比拉升到20倍，上市後將掀類股比價潮。

華榮去年前三季每股純益4.75元。

