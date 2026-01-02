快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

聽新聞
0:00 / 0:00

百貨新式體驗 催動新商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

百貨市場競爭激烈，但仍愈開愈多家。業界認為，主要受三大關鍵因素推動，包括商圈發展持續擴大、消費者需求多元化以及品牌擴張策略。

⭐2025總回顧

根據購物中心情報站預測，未來十年內，台灣將有超過60家新商場加入市場，有三大推動成長的動能。

首先是區域發展潛力，這是百貨擴張的重要驅動力。隨著商圈規模擴大，百貨商場的聚客力隨之增強，吸引更多業者進駐。更重要的是，百貨商場能帶動商圈經濟，促進當地消費和人潮回流，並通過「養地」的策略提升周邊房價，實現多重經濟效益。

其次，百貨的角色已不再僅限於購物場所，而是融入民眾日常生活，成為提供休閒、社交和探索的綜合體驗地點。如今消費者走進百貨商場，除購物外，更多的是希望放鬆、享受氛圍和體驗新事物。

這種體驗式商場型態顯現出百貨商場正向融合購物、餐飲和娛樂的生活型態發展，而且這種需求不斷增長。如南港LaLaport即引進兒童體驗設施，社區型百貨則提升餐飲占比、策劃親子活動等，帶動當地居民消費意願。

最後，百貨品牌擴張搶占市場份額也是一大原因。開設新據點不僅能提高品牌知名度，還能為集團帶來新的營收來源，並深化品牌在消費者心中的印象。隨著市場競爭加劇，像新光三越、遠東SOGO等大型零售集團，藉由新店開設來進一步擴大品牌的影響力。

消費 市場 購物

延伸閱讀

台南115年公告土地現值 新光三越新天地成地王

刺激買氣！台中三井LaLaport南館完成新櫃改裝亮相

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

氣爆案釀5死38傷偵結 新光三越：尊重、配合後續司法調查

相關新聞

貨櫃再爆搶艙潮 運價大漲…長榮、陽明、萬海利多

2026年全球貨櫃輪市場迎開門紅，因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費...

海運三雄盈餘分配受關注

2025年全球海運市場變化多端，長榮、陽明及萬海三家公司去年的獲利變化也不小，三家雄去年盈餘分配備受矚目，長榮去年前三季...

電網商機千億 線纜業利多 華榮、大亞等廠商受惠

AI用電高速公路來了，線纜業大咬千億元商機大餅。線纜業者指出，台電因應AI資料中心用電量龐大，將透過三條345kV的主幹...

電網商機 五家線纜業者 扮供應鏈要角

AI資料中心用電有兩大關鍵，業者指出，一是供給，其次是輸配。業者強調，輸配電是未來電網的核心角色，345KV特高壓線纜需...

三陽搶市 新機車連發

鎖定新年度機車市場，三陽昨（1）日宣布，旗艦車款DRGBT改款升級上市，安全動力雙升級。這是繼上月中SYM全新世代黃牌重...

百貨新商戰 北中南開打

2026年國內百貨業商戰引爆，北中南各有大型商場將開幕。遠東GardenCity今年全區開幕，成為北市中心最大購物商場；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。