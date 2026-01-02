百貨新式體驗 催動新商機

百貨市場競爭激烈，但仍愈開愈多家。業界認為，主要受三大關鍵因素推動，包括商圈發展持續擴大、消費者需求多元化以及品牌擴張策略。

根據購物中心情報站預測，未來十年內，台灣將有超過60家新商場加入市場，有三大推動成長的動能。

首先是區域發展潛力，這是百貨擴張的重要驅動力。隨著商圈規模擴大，百貨商場的聚客力隨之增強，吸引更多業者進駐。更重要的是，百貨商場能帶動商圈經濟，促進當地消費和人潮回流，並通過「養地」的策略提升周邊房價，實現多重經濟效益。

其次，百貨的角色已不再僅限於購物場所，而是融入民眾日常生活，成為提供休閒、社交和探索的綜合體驗地點。如今消費者走進百貨商場，除購物外，更多的是希望放鬆、享受氛圍和體驗新事物。

這種體驗式商場型態顯現出百貨商場正向融合購物、餐飲和娛樂的生活型態發展，而且這種需求不斷增長。如南港LaLaport即引進兒童體驗設施，社區型百貨則提升餐飲占比、策劃親子活動等，帶動當地居民消費意願。

最後，百貨品牌擴張搶占市場份額也是一大原因。開設新據點不僅能提高品牌知名度，還能為集團帶來新的營收來源，並深化品牌在消費者心中的印象。隨著市場競爭加劇，像新光三越、遠東SOGO等大型零售集團，藉由新店開設來進一步擴大品牌的影響力。