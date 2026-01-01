快訊

影／莊家班麻油雞雙北10家分店鍋內遭撒不明粉末 檢聲押落網3嫌

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

北市信義計畫區四大頂級飯店、A辦拚場 行情接軌國際、挑戰國內新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

未來三年，包括「The Sky Taipei天空塔」、「元利四季酒店」，以及「信義行政中心案」和「世貿二館案」等四大頂級飯店和A級商辦將陸續完工；又以兩大頂級飯店的工程進度最快、超車南山人壽旗下的「信義行政中心案」和「世貿二館案」兩大地上權A級商辦案。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，目前在台外籍旅客數量未完全恢復到新冠疫情前的水準下，但北市頂級飯店－寒舍艾美酒店，據觀光局資料，2025年前九月平均每日房價超過9,000元，住房率超過八成。

丁玟甄指出，寒舍艾美酒店有如此高的住房率，顯示信義計畫區內的高檔旅館市場、需求相當旺盛。

她表示，未來兩年北市信義計畫區預計將迎來三大頂級飯店，且都是國內首次引進的頂級旅館品牌，其品牌定位比現有飯店更高檔、奢華，合計三家品牌提供的新房間數超過680間，推升區域內總房間數成長四成。

其中光是「元利四季酒店」房間數就約達260間，其次是Andaz的243間，以及Park Hyatt的178間。

丁玟甄指出，未來三年，四大案落成後，不僅將重新定義信義計畫區的天際線，更將讓國內頂級飯店和A級商辦市場重新洗牌，國內頂級飯店和商辦價格將與國際接軌，更將挑戰國內新高價。

