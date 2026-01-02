管理錦囊／群策群力 建立學習型組織

學習型組織（Learning Organization）的概念，來自於美國麻省理工學院（MIT）史隆管理學院高級講師彼得・聖吉（Peter Senge）於其著作《第五項修練》（The Fifth Discipline）一書。指的是基於組織全體成員的共同理念，為組織永續發展所需而相互學習，使其成為一個能夠自我學習與成長的有機體。

「學習型組織」依個人、團隊、組織等三個層次來進行，並強調這樣的組織型態與強調專業分工的傳統、封閉及機械式組織有所不同。由於著重於組織成員的學習行為，因此，每一位成員都是學習者，並且透過持續不斷的學習，為組織帶來變革的動力，成為強調適應性的系統性組織。

從管理學的角度來看，員工透過學習的方式自我提升，這股動能將轉化成組織的核心競爭力，因此，如何建立一個學習型組織，便成為在人工智慧驅動產業轉型當下，企業精進的參考模式之一。本文從實務面出發，提出以下三點供參。

1.培養員工與時俱進的技能與思維

透過新技術與技能培訓，養成員工隨時學習新知的習慣，並建立員工「學習即提升自我價值」的新思維。例如，美髮業定期延攬國外師資，進行國際最新流行髮型、技術及工具展示與交流。透過師資的現場示範與講解，讓所屬髮型設計師掌握最新潮流與脈動，提升公司整體髮型服務品質、動能及產業競爭力。

2.建立內部培訓與輪調的組織文化

透過職務輪調與內部培訓，可有效傳承專業知識與技能，避免內隱知識（tacit knowledge）的斷層與流失。例如，銀行業以師徒制為經驗傳承的具體實踐，採取工作與學習雙軌並進。在學習中進行經驗傳承，除可提升資淺者之安全感，亦可提升資深者成就感，並形成組織文化，以完成世代交替的目標。

3.激勵創新機制及優化激勵措施

透過創新機制與激勵措施的重新設計，鼓勵員工勇於創新，在重賞之下必有勇夫的激勵思維下，將創新轉變成為學習的成果。例如，餐飲業提供員工優化服務流程的獎勵金，鼓勵第一線員工，彙整顧客臨場所反映的問題，並研擬解決方法與對策，藉以優化服務流程，並將之列入新進員工的教育訓練當中。

學習型組織的建立，必須奠基在全體員工的共識之上，且由上而下主動引導與鼓勵進行組織變革，方能有效降低內部阻力。藉由不斷地學習與轉換的循環，讓「學習」與「組織」不斷相互影響，進而產生變革動能，將學習的成果應用於組織之上，俾能使組織朝向目標邁進。

相對於一般企業追求利潤最大化，學習型組織將員工的學習視為投資而非成本，讓學習成為組織文化，企業便能在全球產業數位轉型的浪潮中，更加精進、成長與茁壯。