顯而立見／一人商業 把經驗變現

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長）

以前社會的變化，是一個一個轉彎來的。從農業時代進入工業時代，是因為人們學會用機器來提高效率。從工業時代到網路時代，是因為資訊交流方式更快、更方便，開始有社群、有搜尋、有雙向互動。現在又有一個新的轉彎來了，就是AI

很多人會以為AI是技術的事，只害怕自己被取代。但實際上它正在改變「誰的經驗可以被看見、被轉化、能賺錢」。

這不是什麼高深的學問，而是你每天在用的技能、累積多年的手感，現在都可能變成內容，變成收入。以前資訊傳遞是單向的，從老師、老闆、媒體講給大家聽。後來有了網路，我們可以回應、可以互動。但現在有趣的是雖然AI好像能幫我們處理一堆事，但它本質上又變成了「你問它答」的單向。

差別在哪裡？在於深度。

AI雖然厲害但它靠的是資料，靠的是人類過去的經驗累積。它可以組合但是不能創造。所以真正有價值的，是那些有溫度、有細節、說得清楚的經驗。那些藏在你手上、腦袋裡、生活裡的東西。

一個做了20年木工的人，他知道哪種砂紙打出來的手感最滑。或者一個老司機，他知道什麼時候該打方向燈、什麼路段會塞。還有廚師他知道什麼時候該放鹽，什麼火侯煎出來最香。

這些都是寶啊，只是以前不會被記錄、不會被看到。但現在你只要願意說、願意整理、願意分享，就有機會讓這些經驗變成一份內容、一種影響力，甚至變成收入來源。

未來的創業者會愈來愈像「數位作者、一人商業」。不是表演娛樂的那種藝人，而是把自己的知識和經驗包裝得清楚、講得動人、讓別人聽得懂的創作者

這個時代會的人很多，但能把怎麼做講清楚的人不多。AI要的不是天才，而是願意分享經驗的人。你不需要變得超厲害，只要願意把你知道的、你做過的，整理下來說出來，你就已經走在最前面了。

這就是新的創業機會，也是一場對知識的重新定義。下一個有影響力的人，很可能不是學歷最高的，也不是最有資源的，而是那個願意把自己故事說清楚的人。你可以就是那個人。

AI 創業 創作者

