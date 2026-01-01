蝦皮購物2026年擴大支持公益團體 有條件吸收店到店與店到家運費

蝦皮購物統計2025年度公益成果，四大議題募集總額年成長50%，首次捐款用戶更較2024年翻倍，看好數位公益已逐步成為民眾發揮善心的選擇。觀察發現，18至49歲捐款用戶占比高達83%，顯示蝦皮成功吸引年輕族群關注並投入公益行動。蝦皮購物協助公益團體開立機構自營店鋪，提供多項優待措施，並提供站內平台與「蝦皮店到店」的版位資源，加大公益專案的能見度，更深化與公益團體合作。

蝦皮購物表示，串聯用戶與公益團體的「公益參與平台」，涵蓋包含老人照護、弱勢兒童關懷、動物保護與婦女支持等多元議題，讓更多用戶能在日常生活中，以捐款、義賣等不同方式參與公益、擴大社會正向影響力。自2019 年起，蝦皮購物串聯超過全台過半數逾 200 間的公益團體，支持偏鄉教育、弱勢兒少與社會救助等議題。並於2020年推動「百元捐」專案，讓消費者在結帳時即可一鍵參與捐款、捐物資，讓購物行動轉化為即時的公益支持。2021年起推動「公益兒童樂園」計畫，連續三年包下遊樂園請弱勢家庭共享時光，超過3,000 名兒童與家人度過難忘的一天。

根據台灣公益團體自律聯盟 2024 年研究報告指出，台灣18至49歲捐款者占比約52%，而蝦皮購物平台18至49歲捐款用戶占比高達83%，顯示蝦皮成功吸引年輕族群關注並投入公益行動。報告亦指出，年齡越低的捐款者，越傾向透過社群媒體獲取公益團體的捐款訊息，蝦皮購物協助公益團體開立機構自營店鋪，提供免除成交手續費、預購訂單服務費等優待措施，也提供站內平台與「蝦皮店到店」的版位資源，加大公益專案的能見度。更積極培養公益團體的宣傳與曝光能力，透過蝦皮短影音與蝦皮直播工具，公益團體能與消費者建立更緊密的連結。

蝦皮購物表示，2026年擴大支持公益團體，免除「成交手續費」、「預購訂單服務費」，針對公益團體的義賣商品，若訂單金額達指定免運門檻，全額吸收「蝦皮店到店」與「店到家宅配」運費，並提供「天天全站199元起免運」方案，降低消費者支持公益商品的門檻，讓更多善意能被付諸行動。