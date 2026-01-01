鴻華官網線上訂車開放了 預繳1萬元即可下訂

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進參加台北車展。圖／鴻華提供
鴻華先進（2258）官網開放線上訂車了，只要預繳1萬元就可以下訂，鴻華已經推出Bria新車款，並有三種車型，最低售價89.9萬元起。

Bria採三種車型，分別為Elegant、Emerge以及Pioneer，全車系皆搭載57.7kWh的磷酸鐵鋰電池，同時具備134kW的最高充電功率，採用CCS2的充電規格。其中，Elegant、Emerge都為單馬達後驅設定，擁有229匹馬力，續航里程則有516公里（NEDC標準）。Pioneer則為性能擔當，最大馬力提升到400匹，零百加速則可以在3.9秒完成。

官網連結：https://www.foxtronev.com/order?model=BRIA

鴻華先進參加台北車展。圖／鴻華提供
