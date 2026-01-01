遠傳跨年夜派「空中光纖」建功 熱區傳輸量成長10倍

遠傳陪伴用戶迎接嶄新2026年，自2024年起，首創利用28GHz頻段發射大頻寬無線訊號形成「空中光纖（Air Fiber）」，串連行動基地台車輛連接，大幅提升佈建基地台訊號涵蓋的效率。根據遠傳更統計，2025年12月31日跨年夜全台跨年熱區的照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長10倍！

遠傳統計數據顯示，2026跨年夜尖峰時段，全台熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，其中前三名熱區包括位於台北市府廣場的「台北最High新年城」、台中水湳中央公園的「台中最強跨年夜」、以及高雄夢時代廣場的「2026雄嗨趴」，網路使用量平均較平日成長3至6倍；成長幅度最大的台中麗寶樂園，網路使用量相較平日甚至成長高達16倍之多！

遠傳指出，運用AI技術精準預測，並動員近千人次工程團隊提前備戰，擴充超過600座基站網路容量，確保用戶不論是在跨年活動熱區開啟直播、傳送新年祝福訊息與圖片，都能零時差、不卡頓，陪伴用戶度過精彩跨年夜。

遠傳表示，更自2024年起，首創利用28GHz頻段發射大頻寬無線訊號形成「空中光纖（Air Fiber）」，取代傳統有線光纖，可在2小時內迅速完成行動基地台車輛連接，提供即時、機動性的通訊涵蓋。在全台各大重要節慶活動中，大幅提升佈建基地台訊號涵蓋的效率。

為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳表示，利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在橫跨北、中、南、東共21大跨年熱區進行網路擴充及優化作業。

遠傳更動員全台資源超前部署，除了提前出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐各地跨年活動現場，並有上百位網路工程人員、網管與傳輸工程師於跨年夜全程待命，結合AI技術隨時隨地進行動態調整、異常狀況排除，確保跨年期間通訊暢通無阻，與親朋好友傳遞新年祝福零時差

遠傳表示，持續發揮黃金低頻700MHz、25MHz優勢，並於都會區大量擴建採用最先進Massive MIMO技術的2600MHz TDD頻段全新5G基地台，大幅提升訊號室內穿透力及網路流量，確保用戶無論在戶外或室內皆能享有遠傳「沒有距離」的絕佳網路體驗。