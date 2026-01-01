快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

遠傳跨年夜派「空中光纖」建功 熱區傳輸量成長10倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳運用AI技術精準預測，提前在全台21大跨年熱區進行網路擴充，以優質網路陪伴用戶度過精彩跨年夜。圖／遠傳提供
遠傳運用AI技術精準預測，提前在全台21大跨年熱區進行網路擴充，以優質網路陪伴用戶度過精彩跨年夜。圖／遠傳提供

遠傳陪伴用戶迎接嶄新2026年，自2024年起，首創利用28GHz頻段發射大頻寬無線訊號形成「空中光纖（Air Fiber）」，串連行動基地台車輛連接，大幅提升佈建基地台訊號涵蓋的效率。根據遠傳更統計，2025年12月31日跨年夜全台跨年熱區的照片、影片傳送及直播等數據上傳量，較平日大幅成長10倍！

⭐2025總回顧

遠傳統計數據顯示，2026跨年夜尖峰時段，全台熱區的整體網路使用量較平日同時段成長3.8倍，其中前三名熱區包括位於台北市府廣場的「台北最High新年城」、台中水湳中央公園的「台中最強跨年夜」、以及高雄夢時代廣場的「2026雄嗨趴」，網路使用量平均較平日成長3至6倍；成長幅度最大的台中麗寶樂園，網路使用量相較平日甚至成長高達16倍之多！

遠傳指出，運用AI技術精準預測，並動員近千人次工程團隊提前備戰，擴充超過600座基站網路容量，確保用戶不論是在跨年活動熱區開啟直播、傳送新年祝福訊息與圖片，都能零時差、不卡頓，陪伴用戶度過精彩跨年夜。

遠傳表示，更自2024年起，首創利用28GHz頻段發射大頻寬無線訊號形成「空中光纖（Air Fiber）」，取代傳統有線光纖，可在2小時內迅速完成行動基地台車輛連接，提供即時、機動性的通訊涵蓋。在全台各大重要節慶活動中，大幅提升佈建基地台訊號涵蓋的效率。

為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳表示，利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在橫跨北、中、南、東共21大跨年熱區進行網路擴充及優化作業。

遠傳更動員全台資源超前部署，除了提前出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐各地跨年活動現場，並有上百位網路工程人員、網管與傳輸工程師於跨年夜全程待命，結合AI技術隨時隨地進行動態調整、異常狀況排除，確保跨年期間通訊暢通無阻，與親朋好友傳遞新年祝福零時差

遠傳表示，持續發揮黃金低頻700MHz、25MHz優勢，並於都會區大量擴建採用最先進Massive MIMO技術的2600MHz TDD頻段全新5G基地台，大幅提升訊號室內穿透力及網路流量，確保用戶無論在戶外或室內皆能享有遠傳「沒有距離」的絕佳網路體驗。

跨年 遠傳

延伸閱讀

中國多地跨年警察嚴陣以待 部分地方管制變冷清

蕭亞軒闊別14年回歸跨年戰場 預告「演唱會見」掀全網暴動！

天公作美！王瞳謝西螺跨年好天氣　引聖經期許「忘記背後」

城市安全優先 北京景區商圈分區跨年夯

相關新聞

老宅延壽補助最高960萬 計畫核准可先撥付30%前期使用

行政院去年12月30日完成老宅延壽機能復新計畫，及因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法審查，預計核定發布後1個月內受理...

航空公司年終開獎！星宇縮水剩1個月引不滿 這家國籍航空曾豪發17個月

隨著2025年進入尾聲，國籍航空業的年終獎金陸續揭曉，然而各家員工的「薪」情卻大不同！星宇航空（2646）近期向員工宣布，2025年將發放一個月的年終獎金，整體調薪約3%，隨即在基層員工間引發熱烈討論

有感科技！經部用 AI 助原鄉增加農產品產值 小米躍上米其林餐桌

AI科技應用在百工百業，讓偏鄉很有感。經濟部日前在屏東展示多項結合原民文化與前瞻科技的創新應用，包括提升產量的「智慧芒果...

遠傳跨年夜派「空中光纖」建功 熱區傳輸量成長10倍

遠傳陪伴用戶迎接嶄新2026年，自2024年起，首創利用28GHz頻段發射大頻寬無線訊號形成「空中光纖（Air Fibe...

新竹買氣月增15％ 房仲：回溫速度「快狠準」

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年12月價量變化，各縣市買氣小回溫，整體月增6%，觀察各都表現，中南部的低總買...

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於跨年夜在臉書發文，吐露心境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。