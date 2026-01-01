快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

老宅延壽補助最高960萬 計畫核准可先撥付30%前期使用

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院去年12月30日完成老宅延壽機能復新計畫等審查，預計核定發布後1個月內受理民眾申請。30年以上屋齡4至6樓公寓公共空間每棟最高補助960萬，室內私人空間每戶最高補助30萬元。圖／聯合報系資料照片
行政院去年12月30日完成老宅延壽機能復新計畫等審查，預計核定發布後1個月內受理民眾申請。30年以上屋齡4至6樓公寓公共空間每棟最高補助960萬，室內私人空間每戶最高補助30萬元。圖／聯合報系資料照片

行政院去年12月30日完成老宅延壽機能復新計畫，及因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法審查，預計核定發布後1個月內受理民眾申請。內政部表示，30年以上屋齡4至6樓公寓，公共空間每棟最高補助960萬，室內私人空間每戶最高補助30萬元，經地方政府核准後，得撥付最高30%補助款。

⭐2025總回顧

內政部去年12月17日已將「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案函送行政院核轉送立法院審議，內容包括老宅延壽法制化、刪除條例期限、精進重建適用範圍，及新增捐贈公益設施容積獎勵、稅減優惠等重點。行政院去年底也完成相關審查，預計於計畫及補助辦法核定發布後1個月內受理民眾申請，並將分期撥款建議原則納入申請作業流程參考指引內，供各地方政府依實際受理情形訂定請款規定。

內政部表示，近年都更危老政策推動成效概估總投資金額達1.84兆元，其中公辦都更部分，截至去年已累積社會住宅3991戶、創造托兒及托老空間共35處及占地6千餘坪，另有活動中心、身障及展演空間等共21處，面積逾3千坪。

另考量部分屋齡超過30年以上但安全無虞的建物，暫時無重建需求者，可採取老宅延壽方式，優先完成外牆整修、防水隔熱、老舊管線更新、扶手更新、地面防滑與高低差改善、增設電梯及無障礙設施等機能改善工程。

內政部表示，公寓公共空間每棟最高補助960萬元，室內私人空間每戶最高補助30萬元，申請案經地方政府審查核准後，得撥付結構安全性能評估補助費用及第1期建築物修繕補助款，以核定補助金額30%為限；並於完工備查後撥付剩餘款項，將可大幅降低民眾修繕負擔，並可達到延長建物使用年限、強化住宅安全。

為使民眾更理解老宅延壽計畫內容及補助項目，內政部指出，自去年11月底優先從人口稠密、老屋較多的區域起辦巡迴說明會，至今已辦理10場，預計在2027年底前鼓勵屋齡達30年以上的4至6樓公寓，以及6樓以下的透天住宅修繕，另目前也將高齡者、弱勢族群與老舊建築實際條件納入整體評估，並提供補助加碼等支持措施。

行政院 內政部 老宅

延伸閱讀

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

家庭照顧政策再升級 在台設籍新住民之外籍父母可延長停留最長1年

憂洩個資欲換身分證字號遭阻 內政部：僅錯誤、重複或特殊情事可變更

移民署人臉辨識疑用陸製零件 內政部喊停用：將要求廠商說明

相關新聞

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於跨年夜在臉書發文，吐露心境。

新竹買氣月增15％ 房仲：回溫速度「快狠準」

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年12月價量變化，各縣市買氣小回溫，整體月增6%，觀察各都表現，中南部的低總買...

星宇頭等、商務艙長程線備品升級 經濟艙4月改版

星宇航空表示，頭等艙及商務艙在長程線的備品即日起陸續升級，豪華經濟艙備品預計2月改版，經濟艙過夜包規劃4月起升級改版

紅包來了 長榮海年終十個月

長榮海運昨（31）日年終獎金入袋，平均落在十個月區間；2025年全球海運市場變化多端，長榮海運前三季每股盈餘（EPS）2...

老宅延壽補助最高960萬 計畫核准可先撥付30%前期使用

行政院去年12月30日完成老宅延壽機能復新計畫，及因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法審查，預計核定發布後1個月內受理...

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。