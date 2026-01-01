2026年元月貨櫃輪 GRI 喊漲3、4成

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

2026年全球貨櫃輪市場開春報喜，農曆年趕工出貨潮出籠，元月貨量充足，市場喊漲GRI（綜合費率附加費），北美線GRI元月起加收後，運價漲幅近3成，歐洲線最大漲幅達4成。長榮、陽明及萬海元月開春業績報喜。

國內的物流業者指出，元月開始大型船公司開始搶攻農曆年前趕工商機，根據統計各家的漲幅，普遍元月開始實施 GRI區間價格約上漲3成至4成。業界也指出，北美線的艙位供給相對偏緊，後續在價格與配艙彈性較小，價格波動會比較大。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,188美元，元月開始加收GRI之後，美西線的價格約漲到3,000–3,100；至於遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達3,033美元，美東線加收GRI後，價格來到3,800–3,900。

遠東到歐洲運價12月底時的價格每TEU（20呎櫃）達1,690美元，價格漲幅最大，加收GRI後，價格來到2,800–3,000；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,143美元，GRI加收較不明顯。

