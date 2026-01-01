快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

促進性平議題正面討論 媒體扮演重要角色

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
文化部與台北市報業商業同業公會舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」。台北市報業商業同業公會／提供
文化部與台北市報業商業同業公會舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」。台北市報業商業同業公會／提供

文化部與台北市報業商業同業公會31日舉辦「114年度性別平權與媒體自律宣導活動」，現場出席與網路線上參加者近百人共襄盛舉。

⭐2025總回顧

與會來賓包括文化部簡任視察陳文婷、文化部科員黃日暐、台北市報業商業同業公會理事長黃樹德、台北大學法律學系教授郭玲惠、自由時報生活中心召集人吳柏軒、中時時聞網編輯李惠婷、國語日報副總編輯黃聰俊、社團法人台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、中時新聞網副總編輯戴志揚、勵馨基金會副執行長王淑芬、iWIN網路內容防護機構副執行長劉昱均。

黃樹德致詞表示，媒體在報導性別議題時，須有尊重不同族群與個體的觀念，應避免使用歧視性用語，達成消除刻板印象目的，為社會做出貢獻，並推動改變社會力量。

郭玲惠指出，性別平權與媒體再現的法律紅線，關鍵在於「足之識別被害人身分之資訊」的辨識及用詞拿捏，且媒體也要擁有足夠性平意識與法律概念，成為監督社會的正面力量。

針對媒體自律與性別議題的平衡，吳柏軒表示，做相關報導會直接聯絡事件當事人，並讓他參與整個編採過程，以此降低雙方資訊落差，而網路媒體有成立台灣新聞自律聯盟互相約束，讓大眾維持對媒體的信任度。

李惠婷則談到標題可以用差異化方式呈現，但須多從正面角度讓焦點回歸到事件本身；黃聰俊最後提到，因主要客群是兒少，若要談論議題，會使用較客觀跟中立的用詞，並以教育為目的的角度作切入。

廖書雯從國際性別平權趨勢談到性別暴力防治的觀念，並提到媒體可以從翻轉敘事著手，達到教育並改變公眾的目的，超高齡社會議題這幾年愈來愈受關注；張淑卿提到，媒體除使用中性文字外，可聚焦系統性問題，探討背後社會結構與政策需求，促進建設性討論。

戴志揚則表示，同性、同婚議題需採「尊重與平等、客觀非歧視、避免污名化」新聞處理原則來呈現；王淑芬提到，隱私權與知情權拉鋸主要受法規限制、媒體自律過度、政府標準不一影響，鑑於以上原因，近期衛福部推出媒體報導指引，盼能從中取得平衡；關於兒少創作者的風險保護，劉昱均指出，創作者很常碰到斷章取義、法律與心理傷害時間差等問題，媒體可從兒童最佳利益、避免二次擴散、不因「已公開」而降低對兒少的保護這三原則作為報導方向。

文化部 台北大學 法律

延伸閱讀

文化部文化幣元旦開放領用 APP升級遊戲化消費體驗

「藝術家」公布十大視覺藝術新聞 文化部預算遭刪凍拿下第一名 　

文化部次長致詞「被取消」？綠美圖開館挨批 中市府：流程緊湊

「相褒歌」保存者高羅珠耆壽92歲辭世 文化部將頒贈旌揚狀

相關新聞

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於跨年夜在臉書發文，吐露心境。

新竹買氣月增15％ 房仲：回溫速度「快狠準」

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年12月價量變化，各縣市買氣小回溫，整體月增6%，觀察各都表現，中南部的低總買...

星宇頭等、商務艙長程線備品升級 經濟艙4月改版

星宇航空表示，頭等艙及商務艙在長程線的備品即日起陸續升級，豪華經濟艙備品預計2月改版，經濟艙過夜包規劃4月起升級改版

紅包來了 長榮海年終十個月

長榮海運昨（31）日年終獎金入袋，平均落在十個月區間；2025年全球海運市場變化多端，長榮海運前三季每股盈餘（EPS）2...

老宅延壽補助最高960萬 計畫核准可先撥付30%前期使用

行政院去年12月30日完成老宅延壽機能復新計畫，及因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法審查，預計核定發布後1個月內受理...

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。