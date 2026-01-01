快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹買氣月增15％ 房仲：回溫速度「快狠準」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提供
新竹房市示意圖。圖／住宅週報提供

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年12月價量變化，各縣市買氣小回溫，整體月增6%，觀察各都表現，中南部的低總買氣回籠較明顯，其中又以新竹量增15%最多。

⭐2025總回顧

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，全年受到限貸令壓抑，2025房市有志難伸，因此在央行Q4理監事會宣布回歸銀行內控，對自住族釋出友善訊號，促使年底購屋需求動作更加積極，交易量也持續回溫中。

其中受科技帶旺，新竹買方的購屋能力相對較不受貸款條件困擾，因此回溫速度走「快狠準」路線。

張旭嵐指出，由於AI發展暢旺，中央研究院經濟所上修今年經濟成長至7.41%，台灣經濟研究院公布11月整體製造業景氣信號值，連續亮第三顆黃藍燈，反映出電子零件出口高度熱絡，2026年將繼續受科技產業鏈帶動，經濟發展樂觀。

她表示，房市受政策箝制，很難大展手腳，但買房購屋需求仍在，經歷央行限貸令藥方轉骨，為房市體質降躁後，新的一年將走溫和路線，價量都不致躁進，更趨向健康發展。

而「外部機能成熟無空窗」，「內部屋況宜居免裝修」，這類內外兼具的物件，預料優先滿血復活。

張旭嵐表示，2026房市也走向「健康」路線，買方偏重財務體質健康，家庭年收入百萬以上，工作穩定者；賣方則需調整「售屋心態健康」，以長期持有為優先，對價格認知應更接地氣，才能在市場轉向時安全下莊。

房市 新竹

延伸閱讀

2026年元旦 高虹安宣布將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫

新竹跨年維安規格升級 特勤警察持長槍機動巡邏

龜山6旬男情緒失控陽台狂丟物品 警方、里長堅守4小時強制送醫

傅崐萁男管家失聯律師涉藏匿人犯 今判緩刑5年還得支付公庫120萬

相關新聞

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於跨年夜在臉書發文，吐露心境。

新竹買氣月增15％ 房仲：回溫速度「快狠準」

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2025年12月價量變化，各縣市買氣小回溫，整體月增6%，觀察各都表現，中南部的低總買...

星宇頭等、商務艙長程線備品升級 經濟艙4月改版

星宇航空表示，頭等艙及商務艙在長程線的備品即日起陸續升級，豪華經濟艙備品預計2月改版，經濟艙過夜包規劃4月起升級改版

紅包來了 長榮海年終十個月

長榮海運昨（31）日年終獎金入袋，平均落在十個月區間；2025年全球海運市場變化多端，長榮海運前三季每股盈餘（EPS）2...

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。

汽車2025年掛牌估41萬輛 本月銷售呈大躍進格局

汽車產業歲末衝出買氣，去年12月神龍擺尾。根據車商預估，去年12月掛牌量落在4.6萬到4.7萬輛之間，有望呈現年月雙增格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。