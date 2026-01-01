陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於今年元旦凌晨在臉書發文，吐露心境。

沈慶京以「這一年半，我學會了在風暴中看風景」為標題在臉書發文，表示站在露台上看101煙火，內心平靜得連自己都驚訝。他坦言，過去一年半是他78年的人生中「最漫長的寒冬」，從收押期間高牆內的的孤寂，到站上法庭為自己辯護的答辯，很多人問他：「小沈，你撐得住嗎？」認為支撐自己走下去的不是名利，而是對「公道與正義」的堅持。

沈慶京也提到，自己從年輕以來，就看盡錦上添花與雪中送炭，對外界的各種評價早有體會，他將2025年的磨難視為生命最後的淬煉。他強調，預計在今年3月宣判的司法結果，期盼法官能以證據為依據，而非受偏見影響。貼文最後，沈慶京向多年友人致意，也向台北這座「韌性之城」表達敬意。

然而沈慶京曝光的4張煙火照，因與101煙火地點十分靠近，加上其透明的露台欄杆，讓人推測，沈慶京疑似就站在目前僅售出一戶的陶朱隱園樓頂。