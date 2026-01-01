快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

聯合新聞網／ 綜合報導
沈慶京曝光的煙火照與101十分靠近，加上其透明的露台欄杆，讓人推測，疑似就站在陶朱隱園樓頂。擷自沈慶京臉書
沈慶京曝光的煙火照與101十分靠近，加上其透明的露台欄杆，讓人推測，疑似就站在陶朱隱園樓頂。擷自沈慶京臉書

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於今年元旦凌晨在臉書發文，吐露心境。

⭐2025總回顧

沈慶京以「這一年半，我學會了在風暴中看風景」為標題在臉書發文，表示站在露台上看101煙火，內心平靜得連自己都驚訝。他坦言，過去一年半是他78年的人生中「最漫長的寒冬」，從收押期間高牆內的的孤寂，到站上法庭為自己辯護的答辯，很多人問他：「小沈，你撐得住嗎？」認為支撐自己走下去的不是名利，而是對「公道與正義」的堅持。

沈慶京也提到，自己從年輕以來，就看盡錦上添花與雪中送炭，對外界的各種評價早有體會，他將2025年的磨難視為生命最後的淬煉。他強調，預計在今年3月宣判的司法結果，期盼法官能以證據為依據，而非受偏見影響。貼文最後，沈慶京向多年友人致意，也向台北這座「韌性之城」表達敬意。

然而沈慶京曝光的4張煙火照，因與101煙火地點十分靠近，加上其透明的露台欄杆，讓人推測，沈慶京疑似就站在目前僅售出一戶的陶朱隱園樓頂。

沈慶京 台北101 煙火秀 陶朱隱園

延伸閱讀

曹西平為何未收養乾兒子？律師揭「多數人做不到」殘酷關鍵

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

行動辦公很帥？他嘆幼時幻想變狼狽 網共鳴：在外拿筆電都社畜

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

相關新聞

陶朱隱園視角？沈慶京跨年夜賞101煙火 感嘆：在風暴中看風景

威京集團主席沈慶京因涉入京華城土地交易案，經複訊後，認定其涉嫌違反證券交易法，裁定以700萬元交保，日前遭台北地檢署約談到案，該案仍引發外界關注之際，沈慶京於跨年夜在臉書發文，吐露心境。

星宇頭等、商務艙長程線備品升級 經濟艙4月改版

星宇航空表示，頭等艙及商務艙在長程線的備品即日起陸續升級，豪華經濟艙備品預計2月改版，經濟艙過夜包規劃4月起升級改版

紅包來了 長榮海年終十個月

長榮海運昨（31）日年終獎金入袋，平均落在十個月區間；2025年全球海運市場變化多端，長榮海運前三季每股盈餘（EPS）2...

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

宜蘭周六（12/27）深夜11時05分發生芮氏規模7地震，全台超有感，若是砸了畢生積蓄買進的房子，出現毀損該怎辦？住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房屋若仍在保固期，並確定是建商施工瑕疵，可以要求建商修復或索賠。

汽車2025年掛牌估41萬輛 本月銷售呈大躍進格局

汽車產業歲末衝出買氣，去年12月神龍擺尾。根據車商預估，去年12月掛牌量落在4.6萬到4.7萬輛之間，有望呈現年月雙增格...

航運市場多變 能見度看到第1季

2025年全球貨櫃輪海運市場受到美國推出對等關稅，市場變化如洗三溫暖；2026年開春市場報喜，受惠於農曆年趕工出貨潮出籠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。