指標業者談商機 建商看都更 十年也做不完

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
台北市都更潮今年啟動，兆元商機蓄勢待發，各大建商積極卡位。聯合報系資料照
台北都更潮今年啟動，兆元商機蓄勢待發，各大建商積極卡位。有建商表示，台北市危老案量龐大，即使建商都跳進來做，未來十年也做不完，今年起以內湖地區率先開跑，將成為北市都更示範行政區與火車頭，帶動都更黃金十年。

專注於都更危老的指標建商聖得福建設執行長洪正雄昨（31）日主持劍潭「豐萃」案開工動土典禮，談到都更商機，他表示，台北市幾乎沒有素地，建築屋齡老舊，危老都更是北市新案的主旋律。

台北市都更危老市場發展概況
他說，以該公司在手案量為例，確實十年都做不完，都更是一塊相當大的版圖，預期這一股熱潮可以持續延續下去。

值得一提的是，近年各大指標建商都陸續在都更合建領域動起來，都看好都更大商機，包括潤泰新（9945）、長虹、遠雄、興富發、華固等均有布局，且動作不小。

潤泰新表示，現在消費者都知道品牌建商的重要性，而公司口碑佳，許多地主都喜歡找潤泰新合建，目前手上有大安、內湖等都更案。興富發也指出，城市翻新需要靠都更改建，響應政府政策，未來也會持續布局。

若以區域來看，未來內湖區相當有看頭，洪正雄表示，目前在手都更案以內湖區佔比最大，已經整合約15個案子，約兩萬坪土地。主要是內湖海砂屋的狀況特別多，具有迫切改建性，許多地主都希望能趕快住到安全的好房子，像是近期更在十天內整合完成江南街附近基地面積約700多坪的案子。

未來推案規劃上，洪正雄表示，最快今年底就可以推出與長虹建設合作的內湖怡翠園百億大案，還有和平東路、南港都更案等，未來五年可望推案量超過1,200億元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台北市素有「高齡首都」之稱，在土地資源稀缺的情況下，這股龐大的都更動能，讓北市迎來規模空前的「兆元商機」。

其中，內湖區因坐擁內湖科學園區的產業聚落優勢，龐大就業人口支撐起強勁的剛性需求與消費力，加上區域內舊市區仍有整合空間，自然成為各大建商眼中的兵家必爭之地。

賴志昶分析，這波都更潮非短期，而是將延續至未來十年的長線格局，從實價上即可觀察，建商從單純購地，轉向深耕社區整合，顯示市場對北市核心地段長遠價值的信心。

隨著內湖作為都更火車頭，未來勢必產生外溢效應，加速帶動周邊如南港、汐止乃至於松山區的更新速度，這不僅能大幅改善市容與居住安全，更將創造龐大周邊經濟效益。

都更 建商 台北

