台北車展 跨年衝買氣

台北車展昨（31）日開展，預期車市將掀起新一波買氣，由於車展重回台北市信義商圈，跨年展期將吸引更多人潮，國產車的買氣也將更為增溫。

昨天台北車展首日開展，雖然並非假日，參觀人潮主要以學生實習參觀為主，真正買氣決戰還是要看今日元旦假期。但車展現場中，和泰車（2207）旗下的TOYOTA商談區湧現人潮，以即將在13日正式發表的RAV4人氣和下單量最熱，單日交易有望破百輛。

台北車展重回信義區，由於交通便利，即使並非假日，人潮可觀，幾乎所有品牌都湧進大量人潮，中華車、現代汽車、裕日車、本田等都呈現熱鬧滾滾的局面，除了已上市的車款之外，包括中華車、裕日車也都展出未來計畫引進的車款，提前預熱也刺激買氣。

車商更看好，國產車的買氣是以假日為主，因此參展品牌中，國產車品牌蓄勢待發等著元旦假日衝訂單，並因為各家品牌車款齊聚，經銷商大批業務代表上陣，提供消費者更明確新車資訊和促銷優惠，消費者可以快速比較優惠。