汽車2025年掛牌估41萬輛 本月銷售呈大躍進格局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
台北車展登場，可望掀新一波買氣。記者陳志光／攝影
台北車展登場，可望掀新一波買氣。記者陳志光／攝影

汽車產業歲末衝出買氣，去年12月神龍擺尾。根據車商預估，去年12月掛牌量落在4.6萬到4.7萬輛之間，有望呈現年月雙增格局，累計去年全年掛牌量將衝上41萬輛大關，優於預期。

展望2026年首月車市，因農曆春節前購車意願升溫，加上車展訂單挹注，預期元月車市表現傾向樂觀，普遍買氣不會太差，對比去年同期，今年元月銷售成績將呈現大躍進格局。

2025年汽車市場11月開始進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，前11月累計車市掛牌數為367,133輛，較前一年同期衰退11.9%。

和泰車（2207）原本預估12月約為4.3萬輛，但接近年終，車廠私下交換資訊後初估12月的全年掛牌數約落在4.6萬輛到4.7萬輛之間，超出和泰車的預估量，因此2025全年掛牌可望達到41.3萬輛，雖較去年年初預估的45萬輛少，但是終於在年終拉了尾盤。

2025年車市受到進口關稅調降與貨物稅減徵議題造成消費者緩購影響，較年初預估衰退約一成，但在貨物稅訂單以及年終促銷的帶動下，年底爆發出買氣，尤其是特斯拉年終大量交車更是推升車市規模的重要來源。

至於元月車市，在近日台北車展的人潮帶動下，有望挹注元月的車市訂單，至於元月車市到底能交到多少車，還要看近日台北車展的表現。

今年春節落在2月，業界認為，開年之後車市有一個多月可以促銷拚買氣，去年緩購的買氣有機會在元月的過年前旺季爆發，至於整體車市表現就要看各家車廠推出的誘因條件是不是足夠豐厚。

車展 和泰 格局

