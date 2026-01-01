工具機大廠 年終獎金會比過去少

工具機產業2025年受美國關稅衝擊與新台幣匯率巨幅波動影響，本業表現普遍不盡理想，包括程泰（1583）、亞崴、高鋒、和大等指標大廠，年終獎金多落在一個月左右，與過往比較少了五成以上；東台維持一個半月水準。

面對工具機大廠年終獎金普遍縮水，台灣機械公會理事長莊大立表示，去年不景氣，營運趨保守，只能「田螺含水過冬」（比喻含辛度日，等待時機），年終獎金不如過去是可以預期的，大家都有共體時艱的共識。

展望今年機械與工具機產業景氣走勢，莊大立不諱言，美國關稅、新台幣匯率與地緣政治衝突，仍是不確定的變數，但他預期，「今年會比去年好，第2季起可望逐季回溫」。

去年程泰年終獎金為二個月、亞崴為一個半月，今年都是一個月。程泰集團會長楊德華指出，展望今年，隨著地緣政治和緩，匯率趨穩，預期產業景氣會比去年好，第2季起就會看到春燕，公司營運也可望轉盈。目前，集團旗下程泰在手訂單約6.5億元、亞崴11億元，能見度看到第2季。

和大集團總裁沈國榮表示，為慰勞員工的辛勞，包括高鋒、和大的年終獎金仍有一個月。和大、高鋒去年年終獎金都是一個半月。

東台今年年終獎金仍維持去年一個半月的水準，希望藉此留住人才。東台去年前11月合併營收47.95億元、年減5.6%；前三季因有路科二廠處分利益挹注，稅後純益6.63億元，每股稅後純益2.61元。