快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

工具機大廠 年終獎金會比過去少

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機產業2025年受美國關稅衝擊與新台幣匯率巨幅波動影響，本業表現普遍不盡理想，包括程泰（1583）、亞崴、高鋒、和大等指標大廠，年終獎金多落在一個月左右，與過往比較少了五成以上；東台維持一個半月水準。

⭐2025總回顧

面對工具機大廠年終獎金普遍縮水，台灣機械公會理事長莊大立表示，去年不景氣，營運趨保守，只能「田螺含水過冬」（比喻含辛度日，等待時機），年終獎金不如過去是可以預期的，大家都有共體時艱的共識。

展望今年機械與工具機產業景氣走勢，莊大立不諱言，美國關稅、新台幣匯率與地緣政治衝突，仍是不確定的變數，但他預期，「今年會比去年好，第2季起可望逐季回溫」。

去年程泰年終獎金為二個月、亞崴為一個半月，今年都是一個月。程泰集團會長楊德華指出，展望今年，隨著地緣政治和緩，匯率趨穩，預期產業景氣會比去年好，第2季起就會看到春燕，公司營運也可望轉盈。目前，集團旗下程泰在手訂單約6.5億元、亞崴11億元，能見度看到第2季。

和大集團總裁沈國榮表示，為慰勞員工的辛勞，包括高鋒、和大的年終獎金仍有一個月。和大、高鋒去年年終獎金都是一個半月。

東台今年年終獎金仍維持去年一個半月的水準，希望藉此留住人才。東台去年前11月合併營收47.95億元、年減5.6%；前三季因有路科二廠處分利益挹注，稅後純益6.63億元，每股稅後純益2.61元。

美國 台幣

延伸閱讀

趨勢觀察／2026台灣經濟風險

今年營運繳佳績…華航、長榮航年終 六個月起跳

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

相關新聞

紅包來了 長榮海年終十個月

長榮海運昨（31）日年終獎金入袋，平均落在十個月區間；2025年全球海運市場變化多端，長榮海運前三季每股盈餘（EPS）2...

汽車2025年掛牌估41萬輛 本月銷售呈大躍進格局

汽車產業歲末衝出買氣，去年12月神龍擺尾。根據車商預估，去年12月掛牌量落在4.6萬到4.7萬輛之間，有望呈現年月雙增格...

航運市場多變 能見度看到第1季

2025年全球貨櫃輪海運市場受到美國推出對等關稅，市場變化如洗三溫暖；2026年開春市場報喜，受惠於農曆年趕工出貨潮出籠...

台北車展 跨年衝買氣

台北車展昨（31）日開展，預期車市將掀起新一波買氣，由於車展重回台北市信義商圈，跨年展期將吸引更多人潮，國產車的買氣也將...

工具機大廠 年終獎金會比過去少

工具機產業2025年受美國關稅衝擊與新台幣匯率巨幅波動影響，本業表現普遍不盡理想，包括程泰、亞崴、高鋒、和大等指標大廠，...

智慧經營／震旦行董事長馬志賢 逆勢擴編 延伸品牌力

辦公室自動化設備（OA）大廠震旦行董事長馬志賢指出，大環境愈低迷，愈要逆勢招兵買馬。近年來大環境歷經包括新冠肺炎、美中貿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。