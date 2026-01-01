航運市場多變 能見度看到第1季

快訊

2025年全球貨櫃輪海運市場受到美國推出對等關稅，市場變化如洗三溫暖；2026年開春市場報喜，受惠於農曆年趕工出貨潮出籠，元月貨量充足，市場喊漲GRI（綜合費率附加費）；展望2026年航運市場，業界普遍認為，受全球地緣政治及關稅政策影響，能見度只能看到第1季。

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數在12月已連續三周上揚，四大航線全面攀升，隨著大陸地區開始趕出貨，綜合目前市場需求走勢研判，農曆春節前運價仍將維持溫和上行格局。

不少船公司都已經宣布2026年元月起調整GRI，元月到2月農曆年前，市場運價有機會呈現階梯式墊高。至於2026年全年展望，業界普遍認為，上半年前各大航商不會大規模的重返紅海，老舊船舶開始退出市場後，新一輪市場要看各家節能船布局。

對於紅海復航計畫，陽明法說會中指出，以巴衝突緩和，但2026年要完成復航「還是會有一段距離」。

