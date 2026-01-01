快訊

紅包來了 長榮海年終十個月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。 聯合報系資料照
長榮海運（2603）昨（31）日年終獎金入袋，平均落在十個月區間；2025年全球海運市場變化多端，長榮海運前三季每股盈餘（EPS）27.74元，成為國內航運業獲利最好的公司，貨櫃三雄中年終有望領先陽明及萬海。

長榮海運昨日發放的年終獎金再度成為市場上討論度最高的議題，長榮海運表示，年終獎金一向依照公司營運績效及員工個人表現核發。

長榮海運2025年累計前三季合併營收2,933.75億元，較去年同期減少543.81億元，年減15.64%，稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，EPS為27.74元，以今年前三季的EPS推估，年終獎金平均在十個月區間波動。

陽明海運則指出，薪資包含春節固定發給一個月春節獎金，績效獎金則另依內部績效獎金辦法規定提撥，將於年度決算後依盈餘及員工個人績效表現發放。

陽明海運2025年累計前三季合併營收達1,262.65億元，年減25%，稅後純益148.1億元，年減71%，EPS 4.24元。根據公司章程會提撥員工酬勞1%計算員工分紅，所以待第4季結算揭曉落袋的紅利。

萬海航運的年終獎金慣例會是貨櫃三雄中最晚公布，每年約在農曆年前最後一個工作日才會揭曉；萬海近年來的營運表現都相當出色，隨著船隊規模放大，2025年前三季繳出讓市場驚豔成績單，營收1,069.72億元，年減11.06%，稅後純益214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。

航運業界分析，2025年全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組；與此同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業之營運與成本規則。長榮海運在市況波動中，採多元市場布局策略，加速船隊之優化與汰舊換新，因此維持穩健的獲利，發放讓人羨慕的年終獎金。

長榮 績效 貨櫃

