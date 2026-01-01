智慧經營／震旦行董事長馬志賢 逆勢擴編 延伸品牌力

辦公室自動化設備（OA）大廠震旦行（2373）董事長馬志賢指出，大環境愈低迷，愈要逆勢招兵買馬。近年來大環境歷經包括新冠肺炎、美中貿易戰、烏俄戰爭等衝擊，加上後續美國川普政府祭出的關稅政策，讓產業相當動盪，而中國大陸辦公室自動化設備產業也受到不小衝擊，致使企業經營面臨嚴峻挑戰。

掌握時機 擴大銷售陣容

馬志賢進一步指出，尤其是美中貿易戰開打後，近年來許多外資、台資都有撤出大陸的情況，導致大陸市場對辦公室自動化設備的需求下降。不過他也認為，此刻正是考驗經理人企業經營策略的關鍵時刻，若能挺住，後續等待景氣回暖就能快速復甦並攻城掠地。反之，若無法挺住，則很可能被時代的洪流所淹沒。

馬志賢認為，事實上，危機通常也是轉機，儘管震旦行2025年的業績表現也受到這些利空因表影響，但所幸獲利表現並沒有掉太多，公司也並未在市場景氣低迷時裁員，反而是逆勢招兵買馬，甚至鼓勵單位超編，以待來日。

馬志賢解釋，之所以這樣做的原因在於不景氣時擴大人員編制，反而是成本最低的時機，若想要等到產業景氣復甦才招人，屆時勢必要付出更多的成本，因為屆時人才會有更多選擇，競爭對手也會積極招募人才，因此公司選擇在大環境最艱辛的情況下，依然不裁員，且持續擴大前線銷售人員的陣容。

據悉，震旦行所有員工中，銷售人員占八成，而這些在前線打仗的先鋒部隊也是公司品牌力的延伸，因此若因大環境短期不佳而裁員，很容易打擊士氣，但若逆勢擴大徵才，反而可囤積實力，只要產業景氣開始好轉，公司也能第一時間掌握，且人員皆已訓練完，能順勢擴大市場。

金蛋文化 實現企業成長

震旦行不只是在逆風中持續招兵買馬，在企業文化方面也下足功夫，例如該公司的「金蛋文化」最早來自創辦人陳永泰的發想，每年都會在企業周年慶的時候舉辦懸掛金蛋的儀式，慶祝企業持續成長，而該儀式具有高度的象徵意義，是震旦集團在企業文化與里程碑上重要的體現。

馬志賢指出，震旦二字在中國文字中是指東方日出的意象，而震旦的台語諧音又接近「金蛋」，因此公司在每年的周年慶都會加上一個金蛋，象徵新的開始，代表光明與希望，同時也意涵每年都能孵育出更多創新，並且將過去累積的經驗傳承給下一代。