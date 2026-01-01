連鎖效應／內需市場 實力比高下

快訊

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

2025年最後一個月因輔導工作的安排，考察越南、馬來西亞和大陸成都通路，並走訪川西甘孜州藏族自治區，重點是品牌商品和連鎖通路的價值鏈布局與商品開發，更重要的是團隊建設。

商業最關鍵的價值是流通，對於企業而言，絕對不能坐在辦公室裡，只靠供應商提供產品，逕行開發或商品組合，具有獨特或高度市場價值的商品，必須溯源產地，掌握產地資源，再結合供應商整合開發與應用。

最大的商業價值就是打造「稀有」價值，退而求其次為最佳「品質」，再其次才是「成本」優勢，若倒過來用，加劇市場競爭，觸發價格戰，不利於培養品牌顧客。

馬來西亞當地量販店Lotus's正啟動低價值品群削減，以鞏固優勢品群，對抗日益競爭的環境，如：Aeon、Hero等。

其對手Aeon推出社區型店Aeon Big，以貼近年輕家庭採購需求，民生消費採雙品牌出擊，並在市郊進駐大型Aeon Mall，滿足全家出遊休閒消費，同樣開大賣場Aeon層次分明。

越南2025年前11個月，全國零售商品消費產值約6,377.7兆越盾，年增9.1%，略高於去年同期8.9%，品牌商並沒有感受到經濟復甦的春燕，確信的是內需市場已成為帶動經濟引擎的關鍵。

胡志明市的量販賣場如CP、MM、Aeon等，進駐率高、一位難求，由於25年僅新增兩個大型商場開發案，供給遠低於品牌展店需求，加上法規審批程序冗長，通路資源成為兵家必爭之地。

走進成都武侯區天府大道、世紀城路交叉口商場櫛比鱗次，中午一到上班族魚貫而出湧進百家爭鳴的美食街，仔細分析餐飲定價，從50多到150元台幣就能解決一餐，商場包底抽成不封頂，一般都在17%以上，真可謂高強度競爭以求微利。

做美食街餐飲生意，若沒有一個單品可以吃定顧客，就會失去先機，在美食餐飲品牌中，如新近的費大廚就是以一盤小炒肉打遍天下。

跟著品牌深入藏區，雖是團隊建設的活動，開發夥伴一路相隨，菌菇基地也以示範餐廳相迎，在9萬6千多種菌菇找到6千種可食，其風味各異，拼配製醬入湯、滋味千變萬化，這是連鎖品牌紮實的基本功。

各地都在內需市場中尋創商機，台灣本土也正是連鎖品牌價值創造的核心。

新年伊始，扎根在內需市場的連鎖品牌，必須回歸內功，深度掌握在地資源，勿忘每個海外市場都是當地唯一的內需市場。

