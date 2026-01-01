ESG最前線／在作業現場落實工安

去年百貨公司氣爆事件震驚社會，讓許多身處第一線或高階決策位置的管理者開始重新思考一個問題：在職業安全衛生的議題上，管理者的責任究竟到哪裡為止？

過去，職安衛往往被視為「專業人員的事」，交由環安衛部門、外包顧問或現場主管處理，管理者只須「核准預算」、「簽文件」。然而，近年台灣司法實務與監理機關的態度已經明確轉向：只要你握有管理權限、決策權或指揮監督責任，就不可能在重大職災中置身事外。

從法律角度來看，《職業安全衛生法》早已明定雇主對勞工安全負有最終責任，而所謂的「雇主」並不僅限於公司登記上的負責人，實務上往往擴及實際負責營運、工程發包、現場管理的主管人員。換言之，管理者是否「親自動手」並不是判斷責任的關鍵，真正被檢視的是：你是否建立制度？是否提供資源？是否監督落實？是否對已知風險選擇視而不見？

若將視角轉回台灣製造業，這樣的風險其實更為普遍。多數製造業工廠存在高度流程化作業、機械設備密集、化學品使用頻繁與外包作業比例偏高等特性，任何一個環節失守，都可能演變為重大事故。例如，高處作業未落實防墜措施、設備維修未確實上鎖掛牌、化學品更換卻未重新評估風險，這些看似「老問題」，往往是事故發生前早已存在的警訊。

然而，在不少工廠中，這些風險並非管理者不知道，而是被視為「可以接受的成本」或「暫時性的妥協」。進度壓力、交期要求、成本考量，讓安全措施一再被往後排。當事故尚未發生時，這樣的選擇風平浪靜；一旦出事，這些曾經的「默許」就會在調查報告與法庭上被逐一攤開，成為管理失職的具體證據。

值得注意的是，現代職安衛責任早已不只是「避免事故」這麼單純，而是一種治理能力的展現。管理者是否定期檢視風險評估結果？是否要求關鍵作業建立標準程序？是否確保承攬商與內部人員接受同等安全管理？這些問題，本質上與企業的管理成熟度密切相關。

安全不是靠口號，而是靠制度、流程與文化累積而成。

對製造業管理者而言，最容易忽略的一點，往往是「不作為」。當第一線人員反映設備老舊、作業環境不合理，管理者若選擇拖延改善；當環安衛單位提出風險警示，卻因成本或麻煩而未採取行動，這些決策在平時看不出後果，但在事故發生後，卻會被認定為可預見、可避免而未避免。

職安衛不是附屬工作，而是管理核心之一。真正成熟的管理，不是在事故後追究責任，而是在事故發生前就願意為安全多想一步、多做一層。對台灣製造業而言，這不僅是避免法律風險的手段，更是企業永續經營的基本功。當管理者願意正視自己的責任與義務，安全才不會只是寫在制度裡，而是落實在每天的作業現場。