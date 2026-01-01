瑪格麗特談品牌與領導／自律護城河 化為品牌信任度

「老師，你看這個資安的部分，我們是不是等政府的行政部門要求時我們再來行動就好，不需要現在馬上行動，因為政府部門的人跟我們說，其實我們這樣也還算OK」，他停了一下，繼續說：「不然就要花很多錢」。

我沉思了一下。這牽涉的資金與人力，對中小企業而言是真實而沉重的負擔。我沒有談法規，只問了他一句：「你的願景是什麼？」，他毫不猶豫地說：「要幫助更多台灣人走到全世界，展現價值」，我笑得很開心，每次聽他這樣講，我都覺得那份光亮很閃耀。

「其實你說得對，這件事沒違法，也沒有傷害到任何人，什麼時候修正都可以，更可以等政府要求以後再做」，我喝了口水，說的很慢，「但有趣的是，一件沒有錯，但你選擇『先做』修正這個行為，會傳達幾個訊息：第一，你對自我要求是很高的，第二，你在建立一個世界級的標準，第三，你讓同仁知道，對於願景，你是玩真的」。

我談的自律，和道德感無關，而是一個極其現實的經營戰略：你是否打算把「信任」轉化為品牌及企業的資產。品牌的價值，從來不是來自於你說了什麼，而是來自於人們在一次次接觸之後，對你產生的「安心」感受。而這種安心，正是來自於領導者在關鍵時刻的自我要求，在「利益模糊區間」的自我節制。高度的自律，是這種感受最穩定、也最難被複製的來源。

這種自律的護城河，不必一蹴而幾。可以從一個最關鍵的流程、一個最核心的承諾開始，哪怕只比法律要求多做10%。讓團隊看到決心，也讓自己累積經驗。重點是開啟「主動自我要求」，而非一次性壓垮公司的負擔。

從成本角度來思考，省下這筆錢是對的；但若從資產角度來看，卻可惜了。這些因自律而產生的「費用」，會轉化成人們對你的信任。這筆錢不是花掉，是存進了品牌的信用戶頭，成為「資產」。

當然，從業界的角度，能省一點就是省一點，但別忘了，這幾年有多少企業，為了在模糊地帶節省成本，事後爆發危機，導致業績重創、員工出走，修復成本更高，甚至一蹶不起。

我完全理解，在現金流緊繃時，要投入一筆看不到立即回報的預算，內心有多掙扎。這不只是數字的加減，更是領導人判斷力的孤獨考驗：擔心團隊覺得你不切實際，擔心這筆錢用在別處不會錯失商機。

資源有限時，不做，可以理解，但那會變成企業成長中的陰影，就像背著地雷想要快速前進，但每一步都得分神防衛。而主動多做那10%的自律，是為了讓你放下包袱，把「風險」轉換成「護城河」，讓企業能輕盈地，專注在真正核心的競爭力上。

「真正的護城河，不是你做了什麼，而是你在沒人要求時，選擇多做到了什麼程度。」