日盛台駿推動環境永續有成 獲氣候行動獎

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日盛台駿公司榮獲「2025台北市氣候行動獎」，執行長林修如代表領獎，由台北市副市長張溫德頒獎表揚。圖／日盛台駿提供
日盛台駿公司榮獲「2025台北市氣候行動獎」，執行長林修如代表領獎，由台北市副市長張溫德頒獎表揚。圖／日盛台駿提供

日盛台駿國際租賃(6958)近年積極推動環境永續，日前以卓越的節能減碳績效，榮獲「台北市氣候行動獎」銅獎，歲末並於公司內部舉行ESG派對，表揚「減碳起步走」與「ESG好點子」等活動績優同仁，公司高層帶領全體同仁一起落實低碳生活，與環境共融。

⭐2025總回顧

執行長林修如表示，環境永續是日盛台駿推動永續發展的重要主軸之一，秉持「友善環境、守護地球」的核心理念，在日常營運中落實節能減碳、珍惜資源與推動循環利用；同時，積極推行綠色採購政策，並透過倡議與教育活動，強化同仁對環境保護的認同與實踐；另外，為加強環境管理，更導入ISO 14001 環境管理系統，期為環境永續善盡社會責任。

日盛台駿推動多項節能減碳措施，涵蓋設備節能、資源再利用、電力管理及員工生活習慣轉變等面向。2023-2024年，日盛台駿陸續汰換低效能冰水主機及冷卻水塔，改為能源1級變頻空調設備，汰換屆齡電梯並導入電梯電力回升系統，有效降低電力消耗，2024年相較2023年用電量減少212,656度，減碳量達113噸，降幅為22%；並更換二段式省水馬桶，人均用水量減少13%；落實能源政策管理，實施夜間及假日電梯、空調及飲水機管控等多項節能措施。

日盛台駿也積極對員工倡導低碳生活，贈送同仁環保杯、對員工倡議綠色餐飲、舉辦氣候變遷與節能主題宣導活動、鼓勵員工自主簽署承諾書致力節電與減塑等。2025年亦在公司內部舉行「減碳起步走」競賽。並於歲末在公司的ESG永續派對上公開頒獎，表揚年度累積步數最高且持續時間最長的「日盛台駿減碳王」績優同仁。本活動總計317人次參加，活動期間累積 81289193步，減碳量約16278kg CO₂e。

為鼓勵全體同仁集思廣益提出永續方案，日盛台駿今年也特別舉辦「ESG好點子」選拔，由董事長簡志明頒獎表揚票數最高的三位「ESG點子王」同仁，入圍與得獎提案將列入公司後續ESG活動規劃。

日盛台駿近兩年也在公司內部舉行生態瓶製作工作坊、募集二手書幫助弱勢及運用石門水庫淤泥彩繪變身為文創品等活動，成功將永續的理念植入同仁心中，與公司一起打造出具體的環境績效並關懷社會，實踐企業「與環境共融、與社會共好」的承諾。

減碳 永續 活動

