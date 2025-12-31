竹北高鐵特區均質三房「蒔光 APM」兼具生活機能的優良學區宅

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹北高鐵特區均質三房「蒔光 APM」，是兼具生活機能的優良學區宅。圖／業者提供
不畏政府打房致房市降溫，主打全新落成，過年即可搬新家的「蒔光 APM」，坐落於位於新竹縣竹北市隘口六街。此案，擁有新竹高鐵特區、及明星學區的加持，推出珍稀16戶住宅，各項「剛剛好」的規劃設計，成為小家庭渴望年前入住的首選標的之一。

高鐵新竹站生活圈近年來重大投資建設相繼啟動，再度炒熱該區房市話題。宏匯集團與冠德旗下環球購物中心組成的「宏匯企業聯盟」，取得交通部鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區開發經營案」，規劃投入155億元，打造1.5萬坪複合型商辦加車站商場。日前已舉辦第一階段動土典禮，將興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓，預計2027年底完工，2棟樓樓高預估均為119.4公尺，將成為高鐵特區新地標，並可望進一步活化高鐵特區商機。

另「新竹專二地上權案」，土地面積5,252坪，聯發科技將投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，規劃興建1.9萬坪大型地標級商辦，透過高鐵的交通優勢，吸引北部優質人才，全案預計在2027年完工啟用。

由於，新竹縣竹北市文興國中將於116學年度改制為完全中學，竹縣府規劃再投入約7.3億元，接續興建文興高中校舍，預計2027年8月完工後，招收高中一年級6個班，讓竹北市民可就近銜接讀高中，不必再遠赴外縣市就學。

「蒔光APM」是由東興國際建設投資興建，麒旺營造負責營造，吳文進建築師事務所建築設計，並特別攜手 iF 國際設計大獎得主王中丞 與其領軍的 WID 建築設計團隊，從空間尺度、立面語彙到生活細節，全面導入國際級設計思維。基地面積166.96坪、建蔽率45.81％，樓層規劃為1棟地上7層，地下1層建築。共有16戶住家，格局坪數規劃為均質三房，預約專線03-6587442。

優良學區是最大特色，東興國小約步行7分鐘可達，距文興國中約4分鐘車程。生活機能，全聯竹北隘口店只需步行約5分鐘，距楓康嘉豐店約4分鐘車程，車程約6分鐘可達Mia C'bon。周邊休憩公共有步行約5至6分鐘的兒八公園、及水汴頭公園。交通方面，約9分鐘車程可至高鐵新竹站，亦有國道一號、國道三號及台68號快速道路可利用，輕鬆往來各縣市。

竹北高鐵特區均質三房「蒔光 APM」，是兼具生活機能的優良學區宅，東興國小約步行7分鐘可達。圖／業者提供
竹北高鐵特區均質三房「蒔光 APM」，是兼具生活機能的優良學區宅，約9分鐘車程可至高鐵新竹站。圖／業者提供
