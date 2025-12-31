盛弘旗下精準健康公司攜手上加健康 共創預防醫學新時代

盛弘（8403）集團精準健康（6991）31日表示，該公司持續推動台灣健康管理產業升級轉型，旗下哈佛健診與另一家轉投資公司上加健康攜手合作，運用健康大數據，進一步搶攻健檢市占率，推動預防醫學與健康管理並行的新時代。

精準健康公司表示，上加健康聚焦於健康管理、創新檢測與相關機構整合，旗下包含上加恩健康事業公司，以擁有 16 年臨床經驗的立達健康管理診所。其中，上加恩健康與全台各地共計10家合作健檢機構組成「健康管理聯盟」，形成跨區域客戶共照、資源共享與技術交流的實體通路網。

上加健康董事長蕭百成表示，集團秉持「以專業與科技守護健康，讓健檢健管成為溫暖體驗，推動全民預防醫學，打造更幸福的社會」的願景，長期致力於預防醫學創新應用，並逐步邁入早期篩檢與風險預測的商業模式，結合AI與臨床專家決策支持，實踐「協助人群檢除病痛、維持健康、延長壽命」的核心使命。

精準健康則致力於結合醫療與科技資源，推動預防醫學與個人化健康管理之落實，以「一條龍」的專業健康照護，也是全台特有的整合健康管理及醫療照護服務平台。

精準健康所涵蓋範疇已超越傳統精準醫療，除疾病治療外，更著重於疾病發生前的風險評估、健康促進以及治療後之照護服務，全面照顧民眾的生命健康歷程。另外，哈佛健診主打預防保健與個人化健康管理，為全台首家通過美國國際醫療品質（JCI）認證之健診品牌。近年導入基因檢測與健康大數據分析技術，開啟精準預防醫學2.0時代，強化健檢後延伸之醫療與健康管理服務，推動集團整體營運效能提升。

精準健康此次與立達健康管理診所合作，將進一步強化內部基因資料庫與AI大數據資源整合能力，透過健康數據分析與臨床決策支援系統，提升疾病風險預測與個人化健康管理精準度，從「醫療服務」走向「健康價值鏈整合」的新方向。