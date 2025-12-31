高鐵台南站產業專用區開發案 公告招商至5月4日止

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
高鐵台南站產業專用區範圍示意圖。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局31日公告徵求投資人參與「高速鐵路台南車站特定區產業專用區(武東段279、280地號)開發經營案」公告期間自2025年12月31日公告至2026年5月4日下午5時截止收件，邀請國內外企業及企業聯盟共同打造南台灣產業新核心。

鐵道局表示，本案基地位於高鐵台南站特定區，範圍涵蓋台南市歸仁區武東段279、280地號土地，面積約9.89公頃，建蔽率60%，容積率300%，採設定地上權方式辦理開發，開發經營年期50年，得優先續約1次，續約期間最長20年，並依開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金。

該區位具備長期投資與穩定經營的良好條件，不僅設有高鐵台南車站、台鐵沙崙車站及規劃中台南捷運第一期藍線延伸線，區內亦已進駐三井outlet一期、會展中心、中央研究院南部院區等，隨著三井outlet二期即將開幕，整體商業與公共機能持續到位。

日前，成功大學醫院沙崙醫療服務與創新園區第一階段第一期之工程已決標，而位於沙崙綠能科學城南方之「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第四期）」籌設計畫，亦已於114年9月18日由國家發展委員會審查通過。

鐵道局進一步指出，這顯示高鐵特定區各項機能陸續成熟，逐步成為高科技產業與研發能量匯聚的重要據點，發展潛力明確。

此案依「獎勵民間參與交通建設條例」第12條第3項及其獎勵民間參與交通建設區段徵收取得土地處理辦法之規定辦理，開發人應依本基地所在之現行都市計畫及相關規定辦理興建及經營業務。

鐵道局歡迎國內外企業以單一公司或企業聯盟方式提出申請。有意願參與申請之投資人，請於2026年5月4日（星期一）下午5時前寄達「新北市政府郵局43號信箱」（以寄達之郵戳為憑），逾期恕不受理，以親送或其他方式送達主辦機關者恕不受理。

