台南地王更迭！新光三越新天地店成新地王

台南市115年公告土地現值及公告地價評定通過，公告現值調幅4.42%、公告地價調幅7.55%，新光三越新天地店成新地王。

市府地政局指出，整體調整反映市場實際交易狀況及都市發展成果，運用實價登錄大數據建置估價模型，科學分析交易動態與地價階層，促進地價均衡合理，落實稅賦公平。

台南市長黃偉哲表示，近年市府積極推動各項重大開發建設，包括南科特定區、南臺南站副都心、鹽行國中、永康砲校等區段徵收案、永康六甲頂醫療專用區、麻豆工業區、北安商業區、平實營區等市地重劃案、七股科技工業區、新市產業園區及及沙崙智慧綠能科學城周邊發展等，整體都市發展前景穩健，帶動工商產業及土地市場活絡，對周邊地價具有正向影響。此次公告土地現值及公告地價之調整，係在合理反映市場交易價格變動的同時，兼顧賦稅公平與民眾負擔。

地政局局長陳淑美表示，本次調整中，公告土地現值及公告地價漲幅較明顯的區域主要集中在如善化、安定、安南、七股等具有新興開發計畫的行政區，其漲幅主要來自南科FG區段徵收、北安商業區市地重劃、草湖(一)自辦市地重劃、七股科技工業區等重點開發區域。

若排除這些特定開發區的影響，上述行政區內一般地區的調幅均屬輕微。此次地價調整採取了「差異化調整」策略，對多數民眾持有的一般土地給予溫和調升，同時對建商及投資活動密集的整體開發地區，則更充分地反映其市場價值與公共建設投入的效益，此舉旨在兼顧居住負擔與賦稅公平，使地價稅制更為合理。

今年「地王」出現變動，位於西門路一段與樹林街二段路口之新光三越新天地店，公告土地現值每平方公尺35萬元（每坪約115.7萬元），首度攀升為本市地王，原本地王新光三越中山店則退居「地后」。

台南市公告土地現值地王轉移，主要反映商業機能與人潮結構變化。新光三越新天地店近年營運表現亮眼，具備高度商業規模與集客效應，帶動周邊地區商業活動與地價支撐。

相較之下，新光三越中山店受鐵路地下化工程及火車站更新改建影響，人潮逐年外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，形成商圈轉移現象；另南方公園商家撤離，亦加速人潮流失，致該區商業活絡程度相對下降，綜合反映於公告土地現值評定結果，促成地王位置更替。