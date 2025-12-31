長榮航全新機上安全影片寫意詩境 演繹細緻服務

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空2026年全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》正式上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，高規格及國際級的製作視野，重新定義機上安全影片，並以三大特色打造如夢似幻的沉浸觀影體驗，將旅客帶入搭機安全注意事項的意境，成為旅程記憶的一部分。

⭐2025總回顧

特色一：安心感受 以視覺溫度傳遞旅程的平靜與安全

《Flying with EVA AIR》以旅人啟程為敘事起點，透過夢幻柔和的畫面與沉穩敘事節奏，強調長榮航空的細緻態度，並引導旅客瞭解各項安全指引，精心構建全新機上安全影片的和諧感，同時營造安定、放鬆的觀賞氛圍，讓旅客感受到長榮航空在每趟旅程的服務與守護。

特色二：連結台灣 將在地景色推向國際舞台

以台灣著名地標為靈感，讓影片成為台灣文化風景的延伸，例如幾何般的鹽田、東海岸、四草綠色隧道、野柳的地質等元素，邀請旅客從空中重新認識台灣山海間的浪漫，讓資訊融入美麗風景裡，以最自然的方式展開全新視覺體驗。長榮航空不僅陪伴旅客飛往世界，也透過此影片讓世界看見台灣，感受台灣與世界的連結。

特色三：AI影像、CG動畫及實景拍攝 打造全新敘事語言 

《Flying with EVA AIR》結合了AI生成影像、CG動畫合成與虛擬棚拍攝，透過場景間的光影轉換，呈現晨昏之間的不同時序感受，打造沉浸式觀影體驗與台灣超現實般的詩意之美。將機上安全影片提升至情感與文化層次，為旅客每次飛行注入滿滿的探索能量，並以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，確保安全指引清楚傳達，陪伴旅客安全抵達目的地。

長榮航空以「追求安全、絕不妥協」為核心理念，從飛行、維修到地面作業，嚴格落實國際標準，連續12年獲國際權威機構AirlineRatings.com評比為全球前25大最安全航空公司，2025年的積分評比更榮獲第7名肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。

長榮航空 AI 金曲獎

