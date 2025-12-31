傳統旺季來臨！中信：剛需買盤果斷出手 12月買氣連三個月攀升

中信房屋統計內部成交件數，12月全國交易量相較於上月增加約10.5%，較去年同期增加約2%。

進一步觀察中信房屋在六都的成交量數據變化，台北市月增1.2%、年增8.4%；新北市月增2%、年減5%；桃園市月增10.9%、年減5%。

台中市月增14.1%、年增7.7%；台南市月增6.3%、年增4.2%；高雄市月增9.7%、年增8%。

中信房屋總經理張世宗指出，進入第4季以來，成交量已連續三個月穩步攀升，主因在於傳統房市旺季來臨，許多自住與換屋族群看準年底屋主心態轉向務實、議價空間略有鬆動的契機，果斷出手進場，進而帶動成交量的成長。

他預期，這波由剛性需求所支撐的交易動能，將有望一路貫穿至農曆年前。

針對區域表現，張世宗指出，台中市、台南市與高雄市不僅月增率亮眼，年增率也全面轉正。

張世宗表示，回顧去年同期，受政策利空影響，市場觀望氣氛濃厚，投資客群大幅退場，部分中南部地區先前房價漲勢過快、建設題材尚未完全到位，自然成為此次市場修正的重災區。

然而，張世宗分析，經過一年多的盤整，近期中南部屋主在價格態度上已有軟化，再搭配軌道經濟、產業發展等重大建設持續推進，自住客群逐步回流，區域買氣亦明顯升溫。

張世宗表示，今年房市受到房貸限額與信用管制雙重壓力的干擾，市場氛圍顯得相對冷清，預估中信房屋全年成交件數將較去年縮水近三成。

展望明年，張世宗認為，在股市獲利、屋主議價空間擴大的情況下，觀望已久的剛性買盤應會陸續開始進場，整體交易表現可望優於今年。