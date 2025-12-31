年底交易回穩！住商：自住買方歸隊 12月買氣月增5%

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

時序來到12月底，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全國各區域買氣比起11月又稍微好些，量增4.7%，和去年相比，減少12.5%。

⭐2025總回顧

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續11月份交易狀況加上股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，加上央行理監事會後「硬中帶軟」的態度，12月買氣穩步向前。

縱觀各縣市表現，北市月增0.8%、年減12.7%，新北市月增8.9%、年減7.6%，桃園市月減6.8%、年減7.0%。

台中市月減9.1%、年減10.6%，台南市月增12.5%、年增7.2%，高雄市月減4.4%、年減14.1%；住商機構在全國交易量月增4.7%、年減12.5%。

徐佳馨認為，受惠於自用客戶歸隊，12月交易量較11月明顯轉佳，交易回歸蛋黃，來人狀況也逐漸回穩；以年度來看，除台南市呈現年增外，各縣市比起去年有段距離，推估為買方預期市場價格有機會修正心態下、出手仍有些保守所致。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，預售市場零星建案已率先出現讓利，帶起買氣持續加溫。

至於成屋市場，賴志昶表示，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣仍有不小挑戰。不過，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，接下來若無重大利空衝擊，應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

市場 買氣

延伸閱讀

相關新聞

