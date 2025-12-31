2026台北新車暨新能源車大展 台北世貿一館登場

台灣車壇年度盛會台北新車暨新能源車大展今天揭幕，國內最愛的休旅車款成為各家展出主力產品，能源車及導入更多的科技配備車款，成為主力展出產品。

TOYOTA於本次車展特別規畫新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現TOYOTA多元產品線，並且發表全新純電精品休旅Urban Cruiser；另外最吸引消費者目光，CROWN SPORT休旅車首度來台展示，感受TOYOTA 品牌質感全面升級，體驗高階移動體驗。三菱汽車總代理中華車表示，XFORCE為Mitsubishi Motors 全球戰略布局的重要車款，自2023 年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約6.2萬台；全新都會跨界休旅 Mitsubishi XFORCE台北新車大展正式展出，並且宣布XFORCE跨界休旅79.9萬起正式上市。此外，日本三菱副社長中村達夫也表示，未來不排除續中華車討論油電混合動力車（HEV）計畫。韓國現代汽車積極搶攻國內車市，台灣總代理南陽實業總經理徐伯達宣布，季季有新車策略，第1季INSTERFun電小精靈，上半年銷售配額全部賣完，第2季推出性能油電車PALISADE正7人座，第2季正式發表公開售價，展現其於跨界休旅級距中的高度競爭力。LEXUS總代理和泰汽車表示，本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容，LEXUS也於2026 台北新車暨新能源車大展中宣布即日起IS 300h全新上市，在等級編成上提供豪華、旗艦及F SPORT共3個等級，售價自189萬元起。裕日車總經理姚振祥跟副總經理是李昌益同步宣布2026年營運目標，全力朝著找回過去銷售輝煌目標挺進，強化經銷商體質找回NISSAN的品牌力，要讓消費者感受到「感動‧源自細節」，2026台北車展首發預賞活動，展出2024-2025電動方程式冠軍賽車及全新-POWER跨界休旅QASHQAI，2026年有信心銷售回到成長軌道。 台灣車壇年度盛會，2026台北新車暨新能源車大展，國內最愛的休旅車款成為各家展出主力產品，能源車及導入更多的科技配備車款，成為主力展出產品。電動車大廠特斯拉（Tesla）參展，純電皮卡Cybertruck現場亮相。記者林俊良／攝影 台灣車壇年度盛會，台北新車大展，Mitsubishi中華三菱展區海外新世代的Outlander亮相。記者林俊良／攝影 台灣車壇年度盛會，2026台北新車暨新能源車大展，保時捷由首度在台亮相、全球限量1,500 部的 911 Spirit 70 擔綱領銜，偕同搭載 Manthey 性能套件的 911 GT3 RS 共同坐鎮主秀。記者林俊良／攝影 台灣車壇年度盛會，2026台北新車暨新能源車大展，吸引許多民眾前往。記者林俊良／攝影 台灣車壇年度盛會，2026台北新車暨新能源車大展今天揭幕。記者林俊良／攝影 2026台北新車暨新能源車大展，LEXUS總代理和泰汽車表示，本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容。記者林俊良／攝影 2026台北新車暨新能源車大展，LEXUS總代理和泰汽車表示，本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容。記者林俊良／攝影 台灣車壇年度盛會，2026台北新車暨新能源車大展，Foxtron 品牌區域主要展出甫公布售價上市的 Bria 純電掀背車系。記者林俊良／攝影