臺銀人壽與「星星的孩子」共度聖誕

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新北市自閉症服務協進會於12月24日耶誕節前夕在三重社會福利大樓，為「星星的孩子」舉辦一場溫馨熱鬧的「聖誕星宴 Party」。活動特別邀請長期支持、關懷星兒的臺銀人壽共襄盛舉，現場洋溢著歡笑與祝福。

臺銀人壽主任秘書劉禹政率領同仁親臨現場，準備桌遊、拼圖、故事繪本、樂高積木、中文學習有聲書等多樣化的聖誕禮物，送給每一位星星的孩子。臺銀人壽秉持「真誠可靠、在最需要的時刻陪伴在旁」的品牌精神，以國營企業的溫暖形象，為孩子與家長們帶來最真摯的耶誕祝福。

活動由新北市自閉症潛能發展中心同仁與親子帶來活潑生動的表演揭開序幕，隨後新悅小站學員的精彩組曲演出，讓現場掌聲不斷；星安日照中心學員及星福小站學員的演出同樣令人讚嘆。其中，烏克麗麗音樂班的演奏最為吸睛，透過音樂療癒，協助孩子提升專注力、培養想像力並穩定情緒，每位星兒皆以活潑又知性的演出，展現獨一無二的天賦與自信。

這場溫馨活動的背後，來自新北市自閉症服務協進會同仁與志工們長期無私的付出，以及社會各界的支持，讓孩子們擁有良好的照顧與學習環境，也能在歡樂中勇敢擁抱世界。

活動過程中，劉禹政親自發送聖誕禮物，為星兒們帶來驚喜與雀躍。在〈奇異恩典〉與〈聽我說謝謝你〉的歌聲中，啟動聖誕樹裝飾雪花球串燈點亮會場，濃厚的耶誕氛圍溫暖人心。

當天，新北市自閉症服務協進會理事長劉郁純特別頒發感謝狀，感謝臺銀人壽長期協助協會投保微型保險、關懷與支持星兒，並贊助咖啡餐車、協助自閉症青年就業、參與各項活動，以及採購星兒自製的手工皂與掛耳咖啡等實際行動，默默在最需要的地方給予支持。

臺銀人壽強調身為為唯一國營的壽險公司，將持續響應多元、公平與包容的永續經營理念，在保險本業上提供符合社會需求的保障商品，並透過資金運用促進綠色產業發展，同時積極投入社會公益。期盼透過拋磚引玉，吸引更多企業與社會賢達共同加入，為社會的溫暖與和諧貢獻一份力量。

自閉症 臺銀 活動

