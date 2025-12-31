破紀錄！聖得福建設10天整合內湖江南街700坪都更案 關鍵在這

都更大爆發，聖得福強攻內湖，執行長洪正雄31日表示，目前在手都更案多達40筆，10年都做不完，其中瞄準內湖區，整合面積多達萬坪，近期更10天內整合成功內湖都更案，成功關鍵就是在於公平、公正、公開透明。

台北士林區「豐萃」31日舉辦開工動土典禮，由聖得福建設董事長吳明珠、洪正雄主持儀式並率領團隊共同祈福，在各界貴賓與團隊見證下圓滿落幕，象徵建案正式邁向嶄新里程碑。

洪正雄表示，該案預計於明年春天正式啟動工程，自今年8月起至今銷售達九成，預計明年第1季可完銷。

「有捷運的地方就有聖得福！」洪正雄說，目前在手都更案皆位於捷運站附近，其中台北市內湖區佔比最大，目前已經整合約15個案子，約兩萬坪土地。

洪正雄表示，由於過去內湖區有三場混凝土廠，海砂屋的狀況特別多，具有迫切改建性，近期也整合江南街、瑞光路附近基地面積約700多坪的案子，10天達整合門檻，創下紀錄，關鍵原因就是在於地主在安全上容易達到共識，加上公司秉持「公平、公正、公開」原則，不會因為釘子戶就給予更多。

針對明年房市，洪正雄認為，期盼央行能夠適時鬆綁，打房逾一年多，市場已經很不好，不能因為新青安造成貸款額度增高，就去懲罰建商，建商也是講本求利，若水龍頭不打開，最後對建商、購屋族都不利。

洪正雄表示，明年若順利取照，預計將推出和平東路、南港都更案，另外，與長虹合作總銷百億大案內湖怡翠園都更案，預計明年上半年取得建照，明年底或後年初可望推出。

至於房價上，洪正雄認為，由於北市新案少，預期在需求支撐下，蛋黃區房價仍可持穩。