快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

破紀錄！聖得福建設10天整合內湖江南街700坪都更案 關鍵在這

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
聖得福執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影
聖得福執行長洪正雄。記者朱曼寧／攝影

都更大爆發，聖得福強攻內湖，執行長洪正雄31日表示，目前在手都更案多達40筆，10年都做不完，其中瞄準內湖區，整合面積多達萬坪，近期更10天內整合成功內湖都更案，成功關鍵就是在於公平、公正、公開透明。

⭐2025總回顧

台北士林區「豐萃」31日舉辦開工動土典禮，由聖得福建設董事長吳明珠、洪正雄主持儀式並率領團隊共同祈福，在各界貴賓與團隊見證下圓滿落幕，象徵建案正式邁向嶄新里程碑。

洪正雄表示，該案預計於明年春天正式啟動工程，自今年8月起至今銷售達九成，預計明年第1季可完銷。

「有捷運的地方就有聖得福！」洪正雄說，目前在手都更案皆位於捷運站附近，其中台北市內湖區佔比最大，目前已經整合約15個案子，約兩萬坪土地。

洪正雄表示，由於過去內湖區有三場混凝土廠，海砂屋的狀況特別多，具有迫切改建性，近期也整合江南街、瑞光路附近基地面積約700多坪的案子，10天達整合門檻，創下紀錄，關鍵原因就是在於地主在安全上容易達到共識，加上公司秉持「公平、公正、公開」原則，不會因為釘子戶就給予更多。

針對明年房市，洪正雄認為，期盼央行能夠適時鬆綁，打房逾一年多，市場已經很不好，不能因為新青安造成貸款額度增高，就去懲罰建商，建商也是講本求利，若水龍頭不打開，最後對建商、購屋族都不利。

洪正雄表示，明年若順利取照，預計將推出和平東路、南港都更案，另外，與長虹合作總銷百億大案內湖怡翠園都更案，預計明年上半年取得建照，明年底或後年初可望推出。

至於房價上，洪正雄認為，由於北市新案少，預期在需求支撐下，蛋黃區房價仍可持穩。

都更 建商 台北

延伸閱讀

福建攝影大賽一等獎作品 遭質疑是AI生成

信義房屋內湖店轉型共享空間門市 借裝修工具、24小時水電叫修全包

福建海警同步對台灣周邊海域及馬祖、烏丘海域執法巡查

福建艦超近視角 電磁彈射瞬間爆發 艦載機「0幀」急停

相關新聞

煙波集團冬末春初推奢華「山釀極鮮」一泊二饗住房專案

迎接冬末春初的旅遊季節，煙波國際觀光集團推出2026年全新「山釀極鮮」一泊二饗住房專案，即日起至2026年5月31日全台...

破紀錄！聖得福建設10天整合內湖江南街700坪都更案 關鍵在這

都更大爆發，聖得福強攻內湖，執行長洪正雄31日表示，目前在手都更案多達40筆，10年都做不完，其中瞄準內湖區，整合面積多...

老屋占比攀升 台中北區危老更新帶動換屋需求浮現

台中舊市區老屋比例持續攀高。依內政部不動產資訊平台統計，台中市中區老屋占比高達74.93%，西區與北區分別為65.54%...

新北第二行政中心工程邁里程碑 落腳三重拚明年9月底取使照

新北市第二行政中心主體建築鋼構工程完成，新北市長侯友宜今出席上梁祈福典禮，持香祈求工程順利。侯友宜表示，上任以來即希望帶...

新北好茶日本鍍金 2025世界綠茶大賽獲獎稱霸全國

新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一...

士林都更新案豐萃動土 聖得福執行長洪正雄：若不滿意的地方都會修正

聖得福建設位於士林核心地段的新案「豐萃」今（31）日舉行開工動土典禮，宣告啟動工程。該案由董事長吳明珠、執行長洪正雄親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。