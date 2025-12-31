老屋占比攀升 台中北區危老更新帶動換屋需求浮現

台中舊市區老屋比例持續攀高。依內政部不動產資訊平台統計，台中市中區老屋占比高達74.93%，西區與北區分別為65.54%與64.83%，北區不僅老屋比例名列前茅，也是台中危老改建案件最集中的行政區。

從市府危老清冊來看，北區於2024年共核准14件危老重建案，顯示在地換屋需求逐步浮現，吸引品牌建商近年積極布局北區，鎖定舊市區換屋族群推出新案。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，相較中區與西區近年人口規模趨於平穩，北區憑藉完整學區、成熟商圈與主要交通幹道支撐，長期為舊市區中人口數最多的行政區。加上居民對原有生活圈黏著度高，多數選擇留在熟悉區域內就近換屋，也使危老更新需求直接反映在北區房市交易表現上。

市場觀察，北區近年陸續出現換屋型住宅案，其中大熊建設推出的「M寓所」具指標性。該案基地鄰近捷運文心中清站與文心崇德站，步行即可抵達雙捷運站，並串聯北平、崇德與中清三大商圈，周邊餐飲、採買與生活機能成熟，兼具交通便利與既有生活條件。

產品規劃方面，「M寓所」主打31坪均質三房，採高坪效配置，規劃四拼兩梯、戶戶邊間，總戶數僅44戶，社區單純。建築結構採用Alfa Safe柱中柱與系統牆工法，強化結構穩定性，雙衛浴皆設有對外開窗，兼顧通風與採光，在同區段產品中相對稀有。該案開價每坪6字頭，以條件與價格帶觀察，吸引不少自住與換屋族群詢問。

北區其他新案亦陸續揭露成交表現。理仁建設推出的「理仁泰舍」，規劃45坪純三房，依內政部實價登錄資料，最高成交單價達每坪75.1萬元；亞昕集團推出的「亞昕丰山」，規劃25至40坪、2至3房，最高成交單價為69.98萬元；長安建設推出的「長安大序」，產品坪數介於28至51坪、2至4房，最高成交單價達64.9萬元，反映成熟生活圈在新案供給有限下，仍具穩定購屋動能。

此外，與北區相鄰的崇德生活圈，近期亦有誠邑築建設、國泰建設及亞昕國際等品牌建商競逐新案。從其土地取得成本與推案節奏觀察，後續產品在價格與規劃上仍具創價空間。