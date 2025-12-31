快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園首件防災公辦都更招商成功 預估總價值近百億

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園「正光花園新城」防災公辦都更由春福建設得標，業者預計投入58.87億元打造3棟地下四層、地上廿四層大樓，預計總價值上看96.83億元。圖／桃園市都市發展局提供
桃園「正光花園新城」防災公辦都更由春福建設得標，業者預計投入58.87億元打造3棟地下四層、地上廿四層大樓，預計總價值上看96.83億元。圖／桃園市都市發展局提供

桃園市住宅及都市更新中心推防災公辦都更，首波鎖定海砂屋社區「正光花園新城」，本月29日招商成功，得標廠商「春福建設」預計投入58.87億元興建3棟地下4層、地上24層的住宅大樓，預計更新後總價值達96.83億元，不僅保障居住安全，也提升地區整體環境品質。

⭐2025總回顧

桃園40年以上房屋超過30萬棟，其中不乏天花板會掉落的海砂屋，防災都更放寬海砂屋等危險建築容積率申請條件促改建，但一般民眾對法規不瞭解，鮮少願意接觸，正光花園新城也因過去自辦都更不順導致住戶聞聲卻步，直至周邊警察宿舍改建，公辦都更品質看得見，地主及住戶同意比例才一口氣拉高。

住都中心表示，正光花園新城地主與住戶同意比例在8月雙雙突破9成，符合公辦都更條件，市府日前招標，29日評選出春福建設為最優申請人。

春福建設預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元；業者表示，海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔。另外，公司也加碼提供「防水保固10年」，並承諾降低私地主負擔。

市長張善政表示，日前宜蘭外海地震，桃園有感且搖得比較久，造成部分民眾恐慌，趁此機會回顧一下桃園過去幾次地震造成建物毀損，足以證明防災都更重要性。正光花園新城順利招商對地方來說絕對是好消息，但桃園老舊建築還很多，期待住都中心與市府團隊再接再厲，把桃園打造成宜居城市。

公辦都更 海砂屋

延伸閱讀

低溫天桃園失智婦散步迷路警分局徘徊 熱心警助返家

馬路紅色帶用意不明？桃園人本交通設計挨批藏陷阱

桃捷綠線7台潛盾機鑽掘 拚2030全線通車

桃園跨年晚會今登場 桃警最高層級安維 交管措施一覽

相關新聞

煙波集團冬末春初推奢華「山釀極鮮」一泊二饗住房專案

迎接冬末春初的旅遊季節，煙波國際觀光集團推出2026年全新「山釀極鮮」一泊二饗住房專案，即日起至2026年5月31日全台...

破紀錄！聖得福建設10天整合內湖江南街700坪都更案 關鍵在這

都更大爆發，聖得福強攻內湖，執行長洪正雄31日表示，目前在手都更案多達40筆，10年都做不完，其中瞄準內湖區，整合面積多...

老屋占比攀升 台中北區危老更新帶動換屋需求浮現

台中舊市區老屋比例持續攀高。依內政部不動產資訊平台統計，台中市中區老屋占比高達74.93%，西區與北區分別為65.54%...

新北第二行政中心工程邁里程碑 落腳三重拚明年9月底取使照

新北市第二行政中心主體建築鋼構工程完成，新北市長侯友宜今出席上梁祈福典禮，持香祈求工程順利。侯友宜表示，上任以來即希望帶...

新北好茶日本鍍金 2025世界綠茶大賽獲獎稱霸全國

新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲日本2025「世界綠茶大賽」2座最高金賞及1座金賞獎，獲獎數量全國第一...

士林都更新案豐萃動土 聖得福執行長洪正雄：若不滿意的地方都會修正

聖得福建設位於士林核心地段的新案「豐萃」今（31）日舉行開工動土典禮，宣告啟動工程。該案由董事長吳明珠、執行長洪正雄親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。