台北車展開幕 和泰車中華車看好2026年車市成長

台北新車暨新能源車大展上午開幕，和泰車副董事長暨總經理蘇純興接受記者訪問預期，2026年台灣整體景氣「應該還OK」，明年台灣車市應該不錯，有機會比今年好。

中華車總經理曾鑫城受訪預估，明年台灣新車掛牌數應該會比今年好，目標期盼42萬輛，較今年評估41萬輛小幅成長，但仍要觀察關稅變數何時確定。

蘇純興表示，明年政府中古車汰舊換新政策持續，小客車減免新台幣5萬元貨物稅等，可望刺激車市買氣。

蘇純興指出，今年台灣新車掛牌數有機會突破41萬輛，明年應該會比今年好，但預期目標數字仍在評估中。

談到中華車與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）合作進展，曾鑫城表示，中華車正協助三菱開發油電混合動力車（HEV）。

台北車展主辦單位、台北市汽車代理商業同業公會理事長唐慕蓮指出，全球產業快速變革之際，台灣車市依然展現活力，全體業界與夥伴共同努力，面對電動化、智慧化、永續化趨勢，台灣市場積極回應轉變。