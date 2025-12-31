星宇航空開航台中-東京航線 中台灣直達日本首都圈

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東京是台灣觀光客主要往來城市之一，台中直飛東京將為中部旅客帶來效率與便利性。星宇航空提供
星宇航空持續耕耘中台灣航網布局，宣布將於2026年3月30日正式開航「台中東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈，新航線將以Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。

星宇航空翟健華執行長表示，東京作為日本的政治、經濟與文化核心，是台灣最重要的國際往來城市之一。台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中—東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。無論是自由行旅客、商務往返，或是返鄉與探親需求，皆可享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。

為滿足中部市場對日本團體旅遊的高度需求，星宇航空亦攜手旅行社業者推出多元化的台中—東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包括富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東周邊地區的自然風景、都會魅力與人文底蘊，五天四夜最低價TWD36,500元起，行程詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等各大旅行業者。

為歡慶新航線開航，星宇航空同步推出聯名卡專屬優惠：首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」正卡，並符合新卡首刷禮資格者，加贈3,000哩程，讓旅客從訂票、搭機到累積里程一次到位，為下一趟旅程提前布局。

星宇航空台中-東京航線將由星宇航空A321機型執飛，延續品牌一致的高品質服務體驗，從機艙設計、餐飲內容到整體服務流程，皆以旅客舒適度為核心，讓中部旅客不必遠行，也能享有星宇航空一貫的精品飛行體驗。星宇航空目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日起又將開航宮古島，未來將持續以旅客需求為核心，深化台中航網布局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。

台中-東京將以Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。星宇航空提供
星宇航空將於2026年3月30日正式開航台中-東京航線，連結中台灣與日本首都圈。星宇航空提供
星宇航空台中-東京航班時刻表。星宇航空提供
3月30開航台中-東京航線緊接日本櫻花季節，星宇航空呼籲旅客及早安排行程。星宇航空提供
